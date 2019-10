Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, aseguró que el Congreso buscará regresar al “equilibrio de poderes”, luego de conocer la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República.

“[Mercedes Araoz] Ha renunciado, pero el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas”, afirmó Olaechea en entrevista con CNN en Español.

Señaló, además, que se está generando “una posibilidad de que el país entre en un esquema de ruptura constitucional que todos queremos evitar”.

El lunes, Mercedes Araoz juró como presidenta de la República encargada por el Parlamento luego de que el disuelto Congreso aprobara suspender al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, un día después, Araoz anunció su renuncia irrevocable.

En otro momento, Pedro Olaechea fue consultado por CNN en Español sobre la posibilidad de asumir la presidencia tras el reciente escenario. El presidente de la Comisión Permanente rechazó dicha eventualidad, debido a que —dijo— no cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

“Es iluso pensar que quien no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas puede gobernar, pero lo que nosotros pretendemos como Congreso de la República es regresar al equilibrio de poderes que nunca se debió romper”, aseveró.

Además, dijo que al no dejar ingresar a los congresistas a las instalaciones del Parlamento, “ya no existe el órgano del pleno del Congreso”, por lo que no podrían tomar “una decisión colegiada”.

Señaló también que como Legislativo se encuentran “disminuidos” a un solo órgano, que es la Comisión Permanente, debido a la “posición de fuerza del Ejecutivo” y es el Tribunal Constitucional (TC) quien debería actuar.

“La OEA plantea que el Congreso y el Ejecutivo nos pongamos ante un tercero, que es el TC, y que sea este quien dirima una contienda competencial, una contienda de competencias entre poderes”, manifestó.