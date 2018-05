Olivera se presentará este martes ante la Comisión Lava Jato Ex ministro de Justicia y ex candidato presidencial acudirá al grupo que preside Rosa Bartra desde las 9:30 a.m.



Según Bartra, si Fernando Olivera no se apersona a dar su testimonio, la comisión parlamentaria aplicaría los apremios legales. (Foto: El Comercio)