El ex presidente Ollanta Humala acudió esta mañana al Congreso de la República, convocado por la comisión investigadora del Caso Madre Mía, que preside el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

Tras una sesión reservada, Humala reiteró sus críticas al mencionado grupo de trabajo y aseguró que existe una "intención perversa, malsana de tratar de judicializar lo político".

"Detrás de esta comisión hay un encono, una intención perversa, malsana de tratar de judicializar lo político. Ojalá que para bien de todos esto se aclare. Nosotros nos hemos sometido a las investigaciones. Me he presentado a la fiscalía también para resolver estos temas", exclamó tras la sesión.

A su llegada al Parlamento, Ollanta Humala aseguró ante la prensa que él iba a solicitar que sus declaraciones ante la comisión sean públicas.

"Me extraña que sea una sesión reservada. Voy a pedir que sea pública [...] Pienso que debería ser pública y no reservada", añadió el ex mandatario. Sin embargo, su solicitud no prosperó.

[AHORA] Se desarrolla sesión reservada de la Comisión Investigadora #MadreMía. pic.twitter.com/Mz1f3Bc5EQ — Congreso del Perú (@congresoperu) 27 de agosto de 2018

Ollanta Humala acudió a la citación de la Comisión Madre Mía luego que pidiera reprogramar la cita que, inicialmente, se iba a llevar a cabo el 17 de agosto. El ex presidente pidió cambiar la fecha porque estaba de viaje haciendo labores partidarias.

Esta es la segunda vez que se busca interrogar al ex presidente Ollanta Humala en la Comisión Madre Mía. La primera fue el 16 de febrero de este año y se llevó a cabo en el penal de Barbadillo, donde cumplía una orden de prisión preventiva.

La citación de hoy, según adelantó Héctor Becerril, era para consultarle sobre las declaraciones más recientes que obtuvieron por parte de varios testigos.