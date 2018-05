Ollanta Humala afirma que Nadine Heredia no será candidata en el 2021

El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) afirmó que su esposa Nadine Heredia no será candidata a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2021.

Consultado en dos ocasiones al respecto durante una entrevista con “La República”, Humala respondió solamente "No".

También se dirigió a quienes señalan que la reciente decisión judicial que dispuso incautar su casa en Surco y otros bienes lo victimiza a él y a la ex primera dama.“Si me han querido hacer ese favor, no se los pedido, porque han hecho un daño irreparable a mi familia”, mencionó.

Asimismo, manifestó que una vez terminado su gobierno, Heredia solo quería retomar su vida privada, profesional y atender a sus hijos.

En otro momento, Ollanta Humala aseguró que sus fondos personales no se mezclaron con los del Partido Nacionalista Peruano y justificó su patrimonio y sus ingresos entre el 2005 y 2011 señalando que su familia es de clase media acomodada.

Consultado por si se enriqueció durante su gestión, manifestó: No creo, tampoco voy a decir eso. Tanto la familia de Nadine como la mía, son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así. No hemos mezclado el interés privado con el público”.

Comentó además que mientras fue presidente de su partido recibió una renta mensual y apuntó que luego traspasó el cargo a su esposa durante su gestión. Señaló además que tuvo que hacerse un préstamo de una “buena cantidad de plata” de la agrupación política que aún está pagando.

Como se sabe, Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por presunto lavado de activos a raíz de los aportes al Partido Nacionalista Peruano para las campañas del 2011 y 2006.

“Nosotros no hemos recibido esos 3 millones ni directa ni indirectamente a través de mi mujer, ninguna de las dos”, dijo al volver a negar el haber recibido US$3 millones de la empresa Odebrecht para su campaña del 2011.

El último jueves, durante una entrevista con RPP, Humala también fue consultado por si se arrepentía de algo y por si postularía nuevamente a la presidencia de la República: “Uno no tiene de qué arrepentirse, el tiempo no regresa. Corregiría errores, pero la línea ha sido correcta. He cometido un sinnúmero de errores cuando fuimos gobierno, nadie es perfecto”, respondió.