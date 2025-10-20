El expresidente Ollanta Humala, recluido en el penal de Barbadillo, contemplaría utilizar el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) -que anuló la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori- en la apelación del proceso que le valió una sentencia de quince años de prisión por haber recibido aportes en las campañas de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista.

“El Tribunal Constitucional ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito. No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros. Vivimos un acoso judicial desde el 2006″, manifestó Humala, a través de un mensaje que fue compartido por un tercero en su cuenta personal de X.

“Hoy será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento. Vamos a pelear por nuestra Libertad!”, añadió el exmandatario.

Ante la noticia del archivamiento del Caso Cocteles, el abogado defensor de Humala, Wilfredo Pedraza, manifestó que el fallo emitido del TC marca un precedente relevante y podría ser utilizado por la defensa del exmandatario en la apelación que se encuentra actualmente en trámite. “La situación es exactamente la misma”, dijo durante entrevista con Exitosa Noticias.

“Lo probable es que el juez, sobre la base del marco que hoy contiene la sentencia del Tribunal Constitucional, declare fundada la excepción de naturaleza de acción, lo que va a significar que la materia de investigación no tiene relevancia penal y, consecuentemente, se archiva”, declaró Pedraza.