Ollanta Humala cuestionó trabajo de la Comisión Madre Mía

El ex presidente Ollanta Humala cuestionó que la Comisión Madre Mía haya determinado pasarlo a calidad de investigado sin antes haber tomado su declaración y sin haberle enviado la documentación sobre las acusaciones que pesan en su contra.

“¿Cómo un ciudadano puede pasar a investigado sin haberle previamente citado para tomarle una declaración testimonial y, peor aún, citarlo como investigado sin permitirle tomar conocimiento de las imputaciones?”, dijo en una carta, que fue leída por su abogado Santiago Gastañaduí ante los medios.

Ollanta Humala hizo énfasis en denunciar una “violación al debido proceso” y a su “derecho de defensa” al afirmar que la comisión no le envió el expediente de la investigación que se le sigue, a pesar de haberlo requerido con anticipación.

“Solicité a esta comisión el acceso a la información, materia de investigación, para conocer a cabalidad los hechos por los cuales se me ha incluido en calidad de investigado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido posible acceder a dicha información”, indicó.

Como se conoce, diferentes testigos han sindicado al ex presidente como el ‘Capitán Carlos’, personaje que tuvo a su cargo la base militar Madre Mía, donde se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales.

Sobre ello, Ollanta Humala manifestó que debe existir un respeto hacia “los principios jurídicos y constitucionales”, en referencia a la resolución de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que archivó la investigación en su contra por el Caso Madre Mía en el 2009.

“Respecto a los hechos que son materia de investigación, yo ya fui investigado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial durante aproximadamente tres años, [...] se archivó la investigación con una resolución que tiene calidad de cosa juzgada”, expresó.

El ex jefe del Estado aseguró que a lo largo de su carrera militar, “por formación personal y por la recibida en el Ejército del Perú”, ha actuado siempre “dentro del marco de la Constitución y las leyes, respetando irrestrictamente los derechos humanos”.

En ese sentido, rechazó las imputaciones en su contra durante todo el periodo de su vida militar, “luego en la vida civil, como candidato a presidente de la República y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas”.

Además de las indagaciones sobre la supuesta violación de derechos humanos cometida por Ollanta Humala, la comisión investiga la actuación de jueces y fiscales en el caso, así como la presunta compra de testigos.

En consideración a este último punto, el ex presidente señaló no tener conocimiento de tales hechos. “Se me cita por un caso de supuesta compra de testigos que ya se investigó, en el cual nunca fui comprendido ni siquiera como testigo”, aseveró.

La Comisión Madre Mía acudió esta mañana al penal de Barbadillo, donde Humala cumple una orden de prisión preventiva, a interrogarlo. Sin embargo, el ex mandatario, de acuerdo al fujimorista Héctor Becerril, no respondió a ninguna pregunta.

