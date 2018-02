Los integrantes de la Comisión Madre Mía del Congreso se trasladarán mañana al penal de Barbadillo, en Ate, para interrogar al ex mandatario Ollanta Humala Tasso, quien cumple prisión preventiva en ese centro penitenciario por una investigación por el delito de lavado de activos.



El grupo de trabajo presidido por Héctor Becerril investiga los hechos ocurridos en 1992 en la base contrasubversiva de Madre Mía, donde Humala, según testigos, se habría desempeñado como jefe con el nombre de ‘Capitán Carlos’.



Sin embargo, aún no está definido si el ex mandatario responderá a las interrogantes que planean formularle los miembros de la comisión en la sesión reservada convocada para mañana.



El ex ministro Alberto Otárola, abogado de Humala, advirtió que su cliente no ha definido cuál será su postura. “No puedo decir nada por ahora, pues todavía no se ha tomado ninguna determinación. Recién me voy a reunir con él para ver eso”, dijo a El Comercio.



No obstante, expresó que su cliente “siempre ha declarado a todas las comisiones del Congreso”.



En tanto, Julio César Espinoza, también abogado de Humala, manifestó que este “tiene obvio interés en aclarar todas las imputaciones [y] va a cumplir lo que corresponda”.



Becerril espera que el ex presidente colabore con la investigación y no decida guardar silencio, como ocurrió en una anterior diligencia con la Comisión de Fiscalización, que indagaba la muerte del ex cabo del Ejército Emerson Fasabi, ex trabajador de Humala.



“Dada la gravedad de los hechos imputados: secuestros, torturas y asesinatos y compra de testigos, es una buena oportunidad para que Humala hable y esclarezca los hechos”, manifestó el legislador fujimorista, quien tiene una lista de 70 preguntas para hacer al ex presidente investigado.



Becerril informó que su comisión está terminando de realizar las indagaciones respecto a los casos de violación de derechos humanos en la base Madre Mía y que solo falta interrogar a Cynthia Montes, ex jefa de prensa de Humala.



Otros ejes de la investigación son la compra de testigos y la actuación de jueces y fiscales respecto a los procesos del caso.

