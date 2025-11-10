El Despacho Presidencial aprobó la contratación directa de un servicio de asesoría legal para el expresidente Ollanta Humala Tasso, por un valor de S/291,600, con el fin de cubrir su defensa en el proceso penal que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Según el expediente de contratación, aprobado el 6 de noviembre de 2023, la medida fue dispuesta por la Secretaría General de Palacio de Gobierno, que argumentó la decisión bajo el literal i) del artículo 55.1 de la Ley General de Contrataciones del Estado, el cual permite la contratación de servicios especializados sin competencia.

El servicio legal está dirigido a atender la etapa intermedia del proceso judicial que se desarrolla ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el que Humala afronta cargos por asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

La asesoría comprende la gestión de antecedentes y el análisis del caso, además del patrocinio y asesoramiento integral. También abarca las actuaciones procesales, la ejecución de mecanismos de defensa y el acompañamiento en diligencias y audiencias.

De acuerdo con los términos del contrato, el pago se efectuará en dos armadas: un 40% con la entrega del primer informe y el 60% restante tras la presentación del segundo.

El abogado o estudio seleccionado deberá acreditar al menos cuatro años de experiencia en derecho penal o procesal penal, además de contar con formación complementaria en esa materia.

Los títulos profesionales serán verificados ante registros oficiales como SUNEDU o el Ministerio de Educación.