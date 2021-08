El expresidente Ollanta Humala aseguró que en estos momentos no se puede asegurar que el presidente Pedro Castillo “va a terminar su mandato” el 2026. El exmandatario lamentó que el jefe del se “esté quedando sin operadores políticos” para concertar con la oposición en el Legislativo.

“Creo que hay que ayudarlo al presidente, para que termine su Gobierno y lo haga bien. Creo que el presidente se está quedando sin operadores políticos que incluso se han ido de embajadores y ahora los necesita como el caso del embajador Forsyth”, sostuvo en diálogo con RPP.

“No sabemos si el Gabinete va a llegar a la próxima semana. Creo que es obvio que hoy día no podemos asegurar que el presidente Castillo va a terminar su mandato. La impresión que me da [es no la tiene clara]. El presidente necesita hablar de la alta política y no estar perdiendo el tiempo”, señaló.

Humala Tasso consideró que Guido Bellido “en estos momentos no es el premier que necesita” el Gobierno de Pedro Castillo y le recomendó al mandatario “establecer sus prioridades” en su Gabinete Ministerial para que estén “en la misma línea”.

“Castillo tiene que establecer prioridades para conformar su Gabinete. En el juramento te das cuenta, un ministro le debe el cargo al presidente y han jurado como congresistas. Hay un gabinete fisurado. [...] Una cosa que yo le recomiendo es que los acuerdos del Consejo de Ministros tienen que ser por unanimidad, no por mayoría, porque si no comienzan las negociaciones por debajo de la mesa y en la primera crisis se va medio Gabinete”, manifestó.

“Creo que como congresista [Guido Bellido] es bueno, pero en estos momentos no es el premier que necesita el presidente Castillo, porque está seriamente cuestionado”, indicó.

Finalmente, el expresidente dijo creer que el Congreso “no debe precipitar las cosas” y se mostró esperanzado en que Castillo Terrones “enmiende el rumbo” para “evitar la colisión entre poderes del Estado” con mecanismos como la vacancia presidencial o la disolución del Legislativo.

“Cualquier cosa puede pasar cuando utilizamos las armas que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, eso ya nos pasó con Fujimori”, detalló.

