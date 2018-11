Ollanta Humala: “No existe persecución política" contra Alan García

El ex presidente Ollanta Humala afirmó que "no existe, ni ha existido en el país ningún tipo de persecución política" contra el ex mandatario Alan García, quien solicitó asilo diplomático a Uruguay, luego de que se le dictó impedimento de salida del país por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Humala envió una carta pública al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuestionando el pedido del líder aprista. En la misiva, indicó que García está siendo investigado no por el gobierno, sino por información del Ministerio Público.

Previamente, el líder nacionalista, quien es investigado por presunto delito de lavado de activos, consideró que Alan García está tratando de victimizarse con su pedido de asilo, tal como lo hizo Alejandro Toledo.

“Nuestro caso es totalmente distinto […] Lo que está haciendo Alan García es tratar de victimizarse en la misma lógica que Alejandro Toledo, que [dice que] es perseguido, que la justicia no es justicia y que el gobierno los persigue. Esa lógica no es igual en el caso de ellos con nuestro caso”, afirmó en Latina.

Ollanta Humala indicó que ni él ni su esposa Nadine Heredia han denunciado persecución de parte del gobierno, como lo han hecho Alejandro Toledo y Alan García. Según refirió, la persecución contra ellos es de parte de la alianza que existiría entre Fuerza Popular y el partido aprista en el Legislativo.

“No es que el gobierno nos estuvo persiguiendo, es este bloque antidemocrático que agarró del cuello a Pedro Pablo Kuczynski y lo hizo irse contra, por ejemplo, el trabajo de mi esposa en la FAO que lo ganó en un concurso internacional, que lo hizo tomar partido a favor de este bloque porque creía que podría cogobernar”, detalló el ex mandatario.

Lamentó que Alan García no asuma el proceso de investigación que se le sigue, tal como declaró ante la prensa cuando se aprobó el impedimento de salida del país por 18 meses en su contra el último sábado.

“Es lamentable lo que estamos viendo porque se suponía que García nos hizo creer que iba a asumir su responsabilidad, algo que no está acostumbrado a hacer, y ahora vemos que nuevamente sale con la situación de un asilo”, señaló.