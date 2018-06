El ex presidente Ollanta Humala afirmó que él ha sido "un 'Capitán Carlos'", pero que no fue el único en la base militar de Madre Mía, donde estuvo destacado, durante los años 90. Lo dijo en referencia a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en su contra, que actualmente están siendo investigadas en la fiscalía y en el Congreso.

"Yo he sido un 'Capitán Carlos', [pero] no era el único. Cuando termina el problema del terrorismo y empiezan a amenazar, los jueces se tapan el rostro y a los militares nos dan un seudónimo con un manual de operaciones dado en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori y no hice caso. Me dieron una serie de sanciones por la inaplicación", manifestó en entrevista con el programa "2018" de Canal N.

El ex mandatario reiteró que no ha cometido violaciones a los derechos humanos o ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo destacado en la base de Madre Mía y que "recién" cuando postuló a la presidencia en el 2006 se inició una indagación.

El Ministerio Público abrió una investigación en el 2017 por los audios en los que se evidenciaría la compra de testigos en el proceso judicial que se siguió al ex presidente Ollanta Humala por Caso Madre Mía.

Humala fue investigado, procesado y absuelto por la desaparición forzada y asesinato de Natividad Ávila y Benigno Sullca, en la zona de Madre Mía (Tingo María), en 1992.

En la entrevista televisiva, Humala señaló que se ha presentado dos veces ante la fiscalía por este caso para "colaborar y defenderse", pero que le han respondido que no está siendo investigado. "Es un proceso de gran connotación política", dijo.

Respecto a la Comisión Madre Mía del Parlamento, que preside el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), Humala consideró que el legislador hace "uso y abuso" desde su posición. Cuestionó que lo hayan pasado a la condición de investigado sin haber tomado su declaración y que citen a su esposa Nadine Heredia.

"¿Para qué tendrían que citar a mi esposa si ni siquiera la conocía [en ese tiempo]? Es un abuso de autoridad. Cuando usted le da poder a ese tipo de gente hace un abuso, el típico fujimorista autoritario. Le han dado una metralleta y está disparando a todo el mundo. Yo mismo me he sentido maltratado", agregó.

–Dice que hay contradicción–

Ollanta Humala también se pronunció sobre la investigación por el delito de lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista. Al ser consultado sobre las declaraciones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, afirmó que existen contradicciones entre lo que declaró y lo que aseguraron antes los fiscales otros ex ejecutivos brasileños de la constructora. "Por sospechas no se pueden condenar a personas", sostuvo.

Además, durante la entrevista criticó al juez Richard Concepción Carhuancho.

En otro momento, respondió que, si le preguntan ahora, no piensa postular a la presidencia de la República en el 2021. Señaló que sus prioridades son su familia, el Partido Nacionalista y sus casos judiciales.

