Tras las conocerse que el ex CEO Marcelo Odebrecht entregó a la fiscalía de Brasil documentación que corroborarían aportes a, entre otros, el ex presidente Ollanta Humala, es necesario realizar algunas precisiones sobre cuáles serían las implicancias para el ex mandatario, en el marco del proceso que se sigue en su contra.

Por ello, El Comercio consultó a los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia, Mario Amoretti y Enrique Ghersi al respecto. A continuación, su posición sobre este tema.

─ Los documentos revelados por Odebrecht demuestran pagos a Ollanta Humala cuando ya ejercía como presidente de la República, ¿qué implicaciones puede tener?

Luis Vargas Valdivia: Si estos aportes supuestamente llegan ya concluida la campaña y cuando él [Humala] ya estaba de presidente, ya dejan de ser aportes de campaña. Lo que hay que esclarecer es aportes de qué son. Se está ante el supuesto delito contra la administración pública, corrupción o algún otro delito. Lo complica mucho más en su proceso.



Mario Amoretti: Esto tiene que ser corroborado mediante un cruce de información entre los depósitos que se han hecho y si estos figuran a nombre de él. Y es en base a ello que la fiscalía tiene que realizar las investigaciones antes de tomar alguna determinación.



Enrique Ghersi: Lo principal es determinar la naturaleza del aporte porque si fueron aportes de campaña, podría no haber contenido criminal. Este ha sido el argumento de la defensa. Por las fechas este argumento puede debilitarse, pero va a ser el tema central.

─ Marcelo Odebrecht dijo inicialmente que no había pagado coimas en el gobierno de Humala, pero los documentos entregados demuestran otra cosa… ¿qué podría suceder en este caso? ¿Habría un perjuicio para Odebrecht?

Luis Vargas Valdivia: No, porque él está bajo la sombrilla de la protección de la colaboración eficaz, que comprende todos los delitos que él podría haber cometido. Él está reconociendo esos delitos y está aportando las pruebas respecto a eso. En realidad, para él no implicaría mayor contingencia o riesgo.

Mario Amoretti: Por supuesto que sí, porque no está diciendo la verdad. Porque si yo digo A en una oportunidad, y luego B en otra, ya la versión que estoy dando o los argumentos que estoy exponiendo ya dejan de tener credibilidad.

Enrique Ghersi: No, porque la entrega de la información es en el contexto de la colaboración eficaz, precisamente.

─ ¿Esta nueva documentación refuerza la tesis de la fiscalía sobre dineros ilícitos recibidos por el ex jefe de Estado?

Luis Vargas Valdivia: Sí, estos documentos lo que permiten es hacer la trazabilidad del dinero y hacer el seguimiento del dinero, que permiten establecer y corroborar lo que en su momento declaró tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata. Esto reforzaría la imputación. Y estos documentos, que son medios probatorios, exigirían de parte del ex presidente Ollanta Humala una explicación un poco más razonable.



Mario Amoretti: Primero la cuestión está en que habría que corroborar si es cierta o no esa información. Y la mejor forma de corroborar es justamente haciendo el cruce de informaciones respecto a dónde se realizaron los depósitos y a quiénes, ver cuál es el destino de ese dinero y por qué.



Enrique Ghersi: Como hipótesis de la fiscalía, sí. Pero, como le digo, la defensa ya ha argumentado que se trata de aportes de campaña. Ahora cada parte tendrá que probar su dicho.

─ Sobre los dineros recibidos cuando era presidente, ¿se abriría una nueva línea de investigación? ¿Cuál debería ser el procedimiento de la fiscalía? ¿Eso generaría demora en el caso ya avanzado o no?

Luis Vargas Valdivia: Sí, podría haber una nueva línea de investigación. Él ahora está procesado por lavado de activos. Estos depósitos, si permiten establecer la posible comisión de otro delito como corrupción de funcionarios, este otro delito tendría que investigarse en vía distinta. Pero sirve también para reforzar la imputación por lavado de activos. No tendría por qué afectarse ni demorarse el caso en curso.



Mario Amoretti: Eso ya justamente va a depender del Ministerio Publico: si la incorpora como una nueva prueba o abre una nueva investigación. Si el fiscal ya está en una investigación y está en las finales, frente a esta información, creo que lo más prudente ahora sería recabar la información para corroborarla.



Enrique Ghersi: Por ahora se trata de trascendidos periodísticos. La fiscalía de la Nación sólo puede actuar con información oficial corroborada. Igual la defensa. Los trascendidos carecen de entidad legal suficiente para sustentar un caso.



─ Esta información ha sido publicada en un portal web brasileño. ¿La fiscalía ya puede actuar sobre ellos y hacer algunas acciones? ¿Cuál es el procedimiento a seguir y qué tiempo tomaría?

Luis Vargas Valdivia: Odebrecht ya entregó la documentación a la fiscalía de Brasil. Esta, a su vez, la va a entregar a la de Perú por el canal formal. Una vez que llegue acá se entregará a la fiscalía coordinadora (a cargo del doctor Rafael Vela) y él a su vez se lo hará llegar al fiscal competente para que inicie los presentes como medios probatorios y tome las medidas del caso. En realidad, eso no tomaría mucho, estamos hablando de un mes aproximadamente.



Mario Amoretti: Con la información que hay en el portal ya se pueden iniciar las investigaciones para poder corroborar qué certeza hay en esa información. No sería considerada como prueba, pero por lo menos ya da inicio a una investigación para corroborar qué hay de cierto.



Enrique Ghersi: El tiempo en estos casos es largo; pero lo importante es que Odebrecht está colaborando y eso es lo que las autoridades tienen que valorar para que se sepa toda la verdad.