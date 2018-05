Ollanta Humala: “La incautación fue una medida que no era urgente”

El ex presidente Ollanta Humala volvió a criticar las recientes resoluciones del juez Richard Concepción Carhuancho sobre la incautación a su vivienda en Surco, pues consideró que generan “inseguridad jurídica”.

En esa línea, reiteró que su casa ya era objeto de un embargo hace más de un mes y, por ende, no podría disponer de esta. “La incautación involucra una medida que no era urgente, es una medida que tendrían que explicar por qué se hizo”, manifestó Humala en declaraciones a la prensa esta mañana.

En tanto, dijo esperar que sea acogido un segundo recurso de recusación que su defensa legal ha anunciado que presentará con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del proceso que se le sigue al ex mandatario y a su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos.

“Siento que se ha perdido en este proceso la objetividad y la imparcialidad, requisitos indispensables para poder uno esperar la justicia y que el tratamiento de la ley sea para todos por igual”, refirió.

—Insiste en supuesto abuso—

Más temprano, en una entrevista con RPP, Ollanta Humala enfiló nuevamente sus críticas contra la medida de prisión preventiva dictada anteriormente en su contra señalando que el Poder Judicial solo valoró lo atribuido por la fiscalía y no los argumentos de su defensa legal.



“Yo no me opongo a una investigación, me opongo al abuso de una investigación, al escarnio, que pasen videos del interior de mi casa”, manifestó. Más adelante, añadió que “la ley tiene que ser igual para todos, no para unos abusiva y para otros laxa”.

De otro lado, volvió a negar que haya recibido alguna coima de Odebrecht por alguna obra durante su gobierno. “Yo pongo las manos al fuego por lo que hemos trabajado. Si en algún sector intermedio hubo algo, yo no puedo responder. Hay ministerios y en los ministerios hay procesos”, comentó.

Asimismo, reiteró que tampoco recibió aportes de la constructora brasileña para su campaña presidencial del 2011, ello pese a que ex directivos de la empresa —como Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Antonio Mameri— han dado cuenta de lo contrario en declaraciones a fiscales peruanos. Y respecto a las imputaciones de la fiscalía referidas a aportantes falsos para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respondió: “En todos los gobiernos hay el problema de los aportantes”.

En otro momento, consultado por si se arrepiente de algo y por si postularía nuevamente a la presidencia de la República, respondió: “Uno no tiene de qué arrepentirse, el tiempo no regresa. Corregiría errores, pero la línea ha sido correcta. He cometido un sinnúmero de errores cuando fuimos gobierno, nadie es perfecto”, aseveró.