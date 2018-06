El ex presidente Ollanta Humala y el congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) protagonizaron una discusión durante la sesión de este martes de la Comisión Lava Jato a la cual fue citado el ex mandatario.

Ollanta Humala fue invitado para responder por los proyectos que durante su gestión estuvieron relacionados con la empresa Odebrecht y otras brasileñas investigadas por corrupción.

Al inicio de la sesión, Mauricio Mulder planteó la primera pregunta respecto a la declaración de Marcelo Odebrecht, quien afirmó haber aportado con S/3 millones a la campaña del Partido Nacionalista del 2011. Ollanta Humala evitó responder.

“Revisando la invitación que me ha hecho la comisión, esto no está en los temas, así que me parece que no tiene sentido entrar a ese nivel de discusión, porque todos esos temas se están investigando en la fiscalía al igual que a otros partidos y líderes políticos”, acotó.

El ex jefe del Estado repitió la misma actitud durante los minutos siguientes. Ante ello, Mauricio Mulder explicó que se le preguntaba por los S/3 millones porque lo consideraba como una “coima adelantada” para los proyectos por los que se le había citado a declarar.

“Puede negarse a responder, pero nosotros estamos en nuestro derecho de suponer que la ausencia de una respuesta implica la incapacidad de argumentar en contrario y, por lo tanto, se debe dar por sentado que es un silencio que abona en afirmativo a lo que nosotros estamos sugiriendo”, expresó.

Esta misma posición fue expuesta por la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular). En respuesta, Ollanta Humala calificó de “inaceptable” dicha postura e insistió en no responder preguntas relacionadas a aportes de Odebrecht por respeto a la comisión y a la fiscalía.

“Me hace recordar el 'kindergarten' donde quieren amenazar, asustar, a los invitados. Ya estoy viejo para eso, yo he venido acá como invitado. Harán ustedes lo que quieran, poner lo que les da la gana, pero esa es mi respuesta”, refirió el ex mandatario.

Mauricio Mulder volvió a tomar la palabra y acotó: “Estamos en el Parlamento y no en un cuartel, aquí los parlamentarios tenemos derecho a preguntar, no pedimos permiso y no estoy ofendiendo a nadie. Tampoco estamos en un 'kindergarten'”.

Tras ello, le planteó a Humala una siguiente pregunta respecto a cuándo y cómo conoció al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Sin embargo, el ex presidente anunció que no respondería al considerar que Mulder lo había ofendido con sus comentarios.

Ollanta Humala agregó que no aceptaría “ese tipo de maltrato”, pero Mauricio Mulder manifestó que no se disculparía.

“Cuando yo señaló que no estamos en un cuartel es porque el levantamiento de voz que pretende hacer no corresponde a la práctica parlamentaria, así que yo no voy a pedir ninguna disculpa. Además, no sabía que para un militar estar en un cuartel era un insulto”, expresó.

Tras el incidente, Ollanta Humala atinó a responder las preguntas de los otros miembros de la comisión, pero cuando Mulder tuvo la palabra, insistió en que debía disculparse.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...