El abogado del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, sostuvo este lunes que ha sentido la necesidad de acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la orden de incautación a la vivienda de pareja en Surco.

Según dijo a la prensa en los exteriores de la vivienda, la medida busca que se protejan los derechos fundamentales de la familia. “Anunciamos que vamos a ir en medida cautelar ante la Comisión Interamericana, porque es absolutamente imprescindible que instancias internacionales vigilen nuestro procedimiento”, refirió.

Por su parte, Humala y Heredia coincidieron en calificar la orden del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, como un “linchamiento político”.

“Yo me pregunto por qué no hicieron este allanamiento o esta incautación cuando estábamos presos, o por qué esperan que salgamos. Nosotros, solo tenemos esta propiedad familiar”, refirió Humala Tasso. Asimismo, consideró que la orden de Concepción responde a una venganza, pues ha sido recusado en base a la resolución del TC.

Cabe precisar que el Ministerio Público hizo el pedido de incautación el pasado 11 de abril y que el 27, un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la excarcelación de la ex pareja presidencial, Concepción emitió la resolución judicial acogiendo el requerimiento. Finalmente, tras las coordinaciones del caso, la medida se ejecutó hoy.

“Hacemos un llamado al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y al presidente de la República par que se preocupen por este tipo de casos. No por ser un caso fuera de la ley, sino por el abuso que se está cometiendo y todas las consecuencias que se puede traer”, refirió.

Asimismo, recordó que el inmueble fue embargado de manera preventiva hace más de un mes, por lo que ya no se podía alquilar o tomar alguna medida sobre él.

“Soy el primer presidente después de más de treinta años que se queda en el país. Unos se corrieron, otros salieron por el aeropuerto, otros renunciaron desde afuera. Nosotros nos hemos quedado. Da la impresión de que a los que tratan de evadir a la justicia, los premian. Y a los que nos quedamos a enfrentar los cuestionamientos e investigaciones, nos castigan de esa manera”, expresó en declaraciones a la prensa.

A su turno, Nadine Heredia manifestó que la decisión judicial atenta contra el libre albedrío de sus tres menores hijos.

“No hay ninguna necesidad para que ese juez haga este tipo de medidas ¿Acaso es una respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que nos dio la razón? ¿Vamos a estar entre instituciones peleándose y nosotros en el medio como ciudadanos? Eso no es justo para nadie”, sentenció la ex primera dama.



La resolución judicial también ordena incautar cuentas bancarias de la ex pareja, de sus hijos, así como otros inmuebles y una propiedad de Rocío Calderón, amiga de Heredia.