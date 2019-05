Humala y Heredia: ¿Por qué hechos son acusados por la fiscalía?

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial del Caso Lava Jato, formalizó hoy martes su acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia —paso previo para el inicio de un juicio oral— por los delitos de lavado de activos y por liderar una organización criminal, en el marco del Caso Odebrecht.

El sábado El Comercio había anunciado que el fiscal presentará la acusación formal contra la ex pareja presidencial, la primera del equipo especial del Caso Lava Jato que se oficializará. En el informe se señaló, además, que las declaraciones de Luis Favre, Raymundo Trindade Serra o Léo Pinheiro, posteriores al cierre de la investigación, podrán usarse, pero durante el juicio oral.

La acusación se basa en hechos y evidencias que se han conocido en los últimos meses:

1. El aporte de US$3 millones de Odebrecht para la campaña electoral del 2011:

El 15 de diciembre del 2016, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró ante el fiscal Hamilton Castro que la constructora le dio un aporte económico de US$3 millones al Partido Nacionalista para la campaña de Ollanta Humala del 2011, en la que ganó la presidencia en segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.

En febrero del 2018, Barata afirmó ante la fiscalía que Nadine Heredia le solicitó que le entregara el dinero personalmente.

“[A Nadine Heredia personalmente le entregué] US$2 millones aproximadamente. […] [En] armadas de 300, de 350, 400, 200 [mil dólares]. Dependiendo de la prisa y de la disponibilidad en que el señor Hilberto Silva [jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas] me hacía llegar los recursos”, declaró.

Ollanta Humala y Nadine Heredia en plena campaña de 2011. Barata afirma que Nadine le solicitó que el dinero se lo entregara directamente a ella. [Foto archivo El Comercio] Archivo El Comercio

Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, ratificó esta versión también ante la fiscalía. “Yo le dije: ‘Barata, apoya con US$3 millones y es por mi cuenta’. […] En ese caso específico, llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘Mira, Barata, la gente aquí en Brasil, del PT [Partido de los Trabajadores de Lula da Silva], me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala’”, indicó.

Asimismo, señaló que en una cena celebrada en su domicilio en Brasil, seis días después de que Humala fuera elegido presidente, “hablé con Ollanta Humala de esos US$3 millones. Eso es lo que puedo afirmar personalmente que hubo con seguridad”.

En su momento, el ex mandatario negó haber recibido este dinero de la constructora, y agregó que si hubiera existido el mencionado financiamiento ellos lo hubieran reportado ante la ONPE “por que habría sido totalmente legal”.

No obstante, Barata ha dicho que el dinero entregado salió de la denominada División de Operaciones Estructuradas. Esta oficina se encargaba del pago de coimas.

El 2013 Humala recibió la visita de Lula da Sila, cuyo partido pidió el aporte a su campaña, según Marcelo Odebrecht. En la foto Humala junto a Jorge Barata, quien viajó con Lula [de espaldas]. (Foto archivo El Comercio) Archivo El Comercio

2. Aportantes fantasmas en la campaña del Partido Nacionalista del 2011:

Hay 49 personas –que en el registro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) figuraban como donantes de la campaña presidencial del Partido Nacionalista del 2011– que negaron al fiscal Germán Juárez que entregaron dinero. La suma de los montos consignados supera los S/4,5 millones.

3. Interceptaciones telefónicas en el entorno de Humala:

Entre abril y junio del 2011, un juez ordenó la interceptación de las comunicaciones telefónicas de una serie de personas dentro de la investigación al cabecilla de Sendero Luminoso Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’.

Algunos teléfonos interceptados pertenecían a personas del entorno de Humala y Heredia. Los audios de las grabaciones revelaron, entre otras cosas, que Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, era quien manejaba las finanzas de la campaña nacionalista del 2011, a pesar de que Julio Torres Aliaga, asistente y chofer personal del ex presidente, figuraba, según el registro de la ONPE, como tesorero.

4. Contratos simulados de Nadine Heredia

Tras el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia, se reveló que ella recibió, entre junio del 2006 y mayo del 2009, un total de US$215 mil que justificó a través de contratos de trabajo simulados. Las empresas a las que asesoró fueron Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano “The Daily Journal”.

Eduardo Sobenes, ex gerente de Apoyo Total, confirmó que firmó esos contratos para Heredia. “Era un contrato simulado. O sea, ellos depositaban la plata y nosotros le pagamos la factura descontando los impuestos”, declaró al programa “Panorama”.

Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Humala, también lo confirmó ante el Congreso en el 2015. “Se trató de contratos simulados, Centros Capilares, etc. [...] A mí solo me mandaron a avisar que no me preocupase y tanto es así que nunca fui citado”, declaró.

La defensa de Heredia ha negado que los contratos mencionados hayan sido simulados.

5. Las anotaciones en las agendas de Nadine:

Las agendas y libretas de Nadine Heredia consignan registros contables entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones, en las que figuran nombres de coinvestigados como Ilan Heredia o Rocío Calderón, coinciden con movimientos de las cuentas bancarias de Heredia.

El 27 de junio del 2017, el Poder Judicial admitió las agendas como pruebas válidas para la investigación.

Heredia negó varias veces que las agendas mostradas en un reportaje fueran de su propiedad. Ante las evidencias admitió que eran suyas. Sus anotaciones coincidían con hechos relatados por Barata. [Composición El Comercio] Archivo El Comercio

Hay que anotar que las declaraciones de Luis Favre, Raymundo Trindade Serra o Léo Pinheiro, posteriores al cierre de la investigación, se podrán usar recién en el juicio oral.

El abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, asegura que no le preocupa una futura acusación contra sus defendidos. “Una acusación no me llamaría la atención menos en un asunto cargado de fuerte presión política y mediática”, señaló.

Asimismo, negó el pago en efectivo que Jorge Barata afirma que entregó a Heredia. “Con Barata ella nunca [se ha reunido]. […] Nadine Heredia señala que nunca recibió dinero de manos de Barata, por lo tanto, ni ella ni el Partido Nacionalista tuvieron financiamiento de Odebrecht”, agregó.