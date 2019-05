Humala y Heredia: ¿Qué pasos siguen tras la presentación de la acusación? Especialistas indican que la licitud o no del aporte recibido por la ex pareja presidencial no puede tratarse en el control de la acusación, sino en el juicio oral, que estaría a cargo de tres magistrados

Ollanta Humala y Nadine Heredia afrontan una acusación fiscal por presunto lavado de activos. Se pide 20 años de cárcel para el ex presidente y 26 años para la ex primera dama. (Foto: GEC)