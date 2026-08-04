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Resumen

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La exprimera dama, Nadine Heredia, al igual que otros sentenciados en el Caso “Aportes al Partido Nacionalista”, solicitaron al Poder Judicial (PJ) extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del expresidente Ollanta Humala.

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