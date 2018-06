Ollanta Humala niega presunto desbalance patrimonial

El ex presidente Ollanta Humala negó este domingo que su familia y su entorno tengan un desbalance patrimonial de más de S/14 millones de soles, tal como lo señala un reporte efectuado por la fiscalía de lavado de activos en el marco de la investigación que se le sigue por supuestos aportes irregulares al Partido Nacionalista.

El diario "Perú21" indicó hoy que el peritaje efectuado por el Ministerio Público ha determinado que los Humala Heredia y su entorno tendrían en total un monto no acreditado de S/14'360.827,36.

Han sido considerados en el informe fiscal el Partido Nacionalista, Nadine Heredia, Antonia Alarcón Cubas (madre de Nadine Heredia), Maribel Vela Arévalo (ex presidenta de la ONG Prodin) y Mario Torres Aliaga (Tesorero del Partido Nacionalista).

Asimismo, también están mencionados Ilan Heredia Alarcón (hermano de Nadine Heredia), Cristina Velita de Laboureix (ex embajadora del Perú en Francia), Carlos Arenas Gómez (pareja de Antonia Alarcón), Santiago Gastañaduí (ex congresista del Partido Nacionalista), Rocío Calderón Vinatea (amiga de Nadine Heredia) y Susana Vinatea Milla (madre de Rocío Calderón).

“Yo recibo esta información con indignación porque es sesgada. Es un intento más de la fiscalía de utilizar la fuerza para justificar una investigación que ya viene de años, porque está poniendo un organigrama de supuesto desbalance patrimonial. No tenemos ningún desbalance”, dijo el ex mandatario Ollanta Humala en diálogo con RPP.

En ese sentido, consideró que el Ministerio Público está intentando construir psicosociales para ir por el camino de una “ficción jurídica” en la cual se los denunciará por un delito que no está tipificado.

Indicó que pese a que el Ministerio Público presentó una primera pericia en diciembre, esta recibió observaciones y tenían solo un mes de plazo para subsanar dichos apuntes. “Se han demorado cinco meses en levantarlas”, criticó.

“El viernes nos reunimos con los abogados y ellos están indignados. En los próximos días saldrán en los medios para denunciar esto. Hemos concordado con los abogados en tomar las acciones necesarias contra este equipo de peritos que junto con la fiscalía están actuando de mala fe filtrando información”, agregó.

-Equivocaciones-

Ollanta Humala sostuvo que hay diversos errores en el peritaje hecho contra el Partido Nacionalista y su entorno. Por ejemplo, indicó que el análisis al patrimonio de su esposa ha comprendido del 2005 hasta el 2016, mientras que en el de él solo desde el 2005 hasta el 2011.

“En el período que yo fui presidente de la República, todos los gastos de mi casa se los cargan a mi esposa y no consideran mis ingresos. ¿Cómo puede salir un peritaje de manera correcta si están considerando a un cónyuge por todo el período y a otro cónyuge por un período parcial? Eso ya es un grueso error que ya lo hemos advertido a los peritos y al fiscal y simplemente no quieren corregirlo, no les da la gana”, cuestionó.

El ex jefe del Estado afirma que otra equivocación en el informe es que él en el 2005 cumplió dos años de servicio como agregado militar en Francia y en Corea del Sur y tuvo retenido en Lima su sueldo de oficial, pero que el equipo de fiscales ha considerado que ese monto no existe “y nos ponen como saldo inicial cero, como que yo recién hubiera venido a la vida y no tuviera ni un sol en mi billetera”.

“Otro grueso error es que duplican o aumentan groseramente el costo de mi casa. Nuestra casa donde vivimos costó 160 mil dólares. Para este equipo de fiscales es de 60 mil dólares más no porque haya una sospecha de que no costó eso, sino porque parten de un principio erróneo, dicen que todo egreso del banco es un gasto. Eso es lo que han venido haciendo durante todo el peritaje. Nos han duplicado el costo de vida, eso se lo hemos advertido”, sentenció.