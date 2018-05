El ex presidente Ollanta Humala afirmó hoy que él y su esposa, Nadine Heredia, tienen el derecho de “exigir un debido proceso y un juez que lo garantice”, en referencia a la recusación que ambos interpusieron para alejar al magistrado Richard Concepción Carhuancho de la investigación que afrontan por presunto lavado de activos.

“Después de casi cuatro años de investigación, de una prisión preventiva abusiva e inconstitucional, de la incautación inexplicable de nuestro único domicilio, que ya tenía una inhabilitación registral, y la intención de vetar al Partido Nacionalista al que le han congelado su única cuenta con el objetivo de asfixiarlo; es nuestro derecho y deber exigir un debido proceso y un juez que lo garantice”, indicó.

Por medio de su cuenta de Twitter, Ollanta Humala negó que su defensa haya dilatado la investigación que afronta por presuntamente recibir aportes del gobierno de Venezuela y de la firma brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.

“Llevamos casi cuatro años de investigación. Nosotros no hemos dilatado este proceso”, refirió.

Buscamos un debido proceso... pic.twitter.com/n8TzqSv7D4 — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 17 de mayo de 2018

El fiscal superior Rafael Vela señaló a El Comercio que los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia han presentado no solo una recusación contra Concepción Carhuancho, sino también pedido para que se vuelva a interrogar al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y otros ex directivos de esa empresa.

Vela consideró que esas diligencias “buscan impedir que concluya la investigación”.