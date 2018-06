El ex presidente Ollanta Humala instó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a mantener una posición imparcial respecto a su caso y el de su esposa Nadine Heredia, ambos investigados por lavado de activos a raíz de los aportes al Partido Nacionalista Peruano para las campañas del 2006 y 2011.

“Él no está llevando el caso. Prácticamente, ya nos está condenando él, está adelantando un juicio. Y eso también se puede tomar como una presión en los diferentes elementos hacia abajo dentro de la Fiscalía de la Nación”, manifestó Humala en entrevista con TV Perú difundida la noche de este miércoles.

El ex mandatario respondió así a lo expresado más temprano por Sánchez, quien dejará el cargo en julio. El saliente titular del Ministerio Público consideró que existen elementos de prueba suficientes contra Humala y Heredia: “La posición de la fiscalía es que merecen la condena, que son responsables y eso se determinará en juicio oral”, señaló en entrevista con ATV.

Por su parte, Ollanta Humala insistió en que no hay pruebas en su contra y dijo pensar que Sánchez “está desinformado”.

De otro lado, Humala justificó las diligencias de investigación que aún demanda su defensa legal, las cuales la Fiscalía de Lavado de Activos considera que se contraponen a sus intenciones de concluir con la investigación preparatoria.

El ex mandatario comentó que una de las diligencias consiste en interrogar a Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Cabe apuntar que Jorge Barata, ex representante de la constructora brasileña en el Perú, ha ratificado que esta entregó US$3 millones para la campaña de Humala del 2011.

“No podemos decir que las acciones de defensa son para dilatar y las acciones de la fiscalía, no”, dijo en referencia a la recusación que la Fiscalía de Lavado de Activos interpuso contra los magistrados Rómulo Carcausto y Sonia Torre, de la Primera Sala de Apelaciones, que fallaron a favor de un recurso de los Humala.

Como se recuerda, los jueces cuestionados emitieron una resolución en mayoría dándole la razón a Humala y Heredia, y ordenaron que los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones, quienes conocieron el proceso de la ex pareja presidencial desde el inicio de su judicialización, sean retirados del caso.