Ollanta Humala pidió dejar sin efecto incautación de casa y cuentas

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, interpusieron a través de sus abogados un recurso de apelación en contra de la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que ordenó la incautación de su casa, un terreno de la ex primera dama y de dos cuentas bancarias a nombre de sus menores hijas.

Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de la pareja, dijo que espera que la apelación se resuelva antes de que se cumplan los 30 días de suspensión de la incautación de la vivienda en Surco.

“Hoy hemos apelado y la apelación tiene que pasar a la Sala Penal Nacional. Estamos seguros que se verá antes de los 30 días [de suspensión de la medida], de manera que en ese tiempo, al vencimiento de ese plazo seguramente la sala se habrá pronunciado de un modo definitivo”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Pedraza también indicó que aún no ha conversado con el ex presidente y su esposa para saber si retornarán o no a su vivienda, luego de que el juez Concepción dejará sin efecto la incautación de manera temporal.

Precisó que esta mañana se acercó a la oficina del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), pero que le señalaron que como la fiscalía les entregó el inmueble, esa institución debe notificarlos para que lo devuelvan a Humala y Heredia.

“El fiscal [Germán Juárez Atoche] tiene que oficiar a la Pronabi a que entregue el inmueble, luego de eso se evaluará [si regresan o no]”, remarcó.

El ex ministro del Interior, además, indicó que interpusieron dos recursos de queja en contra de la incautación, uno en la Defensoría del Pueblo y otro en el Ministerio de la Mujer, en el que hacen referencia al derecho de los menores hijos de la ex pareja presidencial.

Para concluir, Wilfredo Pedraza señaló que antes de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agotarán las instancias nacionales.