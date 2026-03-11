Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ollanta Humala: PJ evaluó pedido para suspender ejecución provisional de sentencia por lavado de activos. Foto: Andina.
Ollanta Humala: PJ evaluó pedido para suspender ejecución provisional de sentencia por lavado de activos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial realizó este miércoles 11 una audiencia para evaluar el pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso que busca suspender la ejecución provisional de la sentencia dictada en su contra por el delito de lavado de activos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.