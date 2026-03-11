La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial realizó este miércoles 11 una audiencia para evaluar el pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso que busca suspender la ejecución provisional de la sentencia dictada en su contra por el delito de lavado de activos.

Durante la sesión, el abogado del exmandatario, Julio Espinoza Goyena, sustentó la solicitud ante los magistrados. En su intervención, mencionó una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2 de octubre del 2024.

“El Tribunal Constitucional ha definido cuatro cosas esenciales: primero que los aportes a campaña no tienen o no pueden configurarse como lavado de activos y por lo tanto no tienen relevancia penal”, señaló Espinoza durante la audiencia.

El abogado también indicó que recibir aportes antes de noviembre del 2016 no podía configurarse como lavado de activos. Asimismo, sostuvo que para que antes de esa fecha un hecho pudiera ser considerado como tal debía existir el elemento de reintegración del activo.

“Si el activo no regresaba, no retornaba a su fuente de generación, no hay lavado de activos”, expresó.

Como se recuerda, el pasado 15 de abril del 2025, el Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, a 15 años de prisión efectiva al hallarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado por el caso de los aportes a las campañas electorales del 2006 y 2011.

En adelanto de fallo, el tribunal dispuso la ejecución inmediata de la pena, es decir, el internamiento de los sentenciados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Desde abril del 2025, el expresidente cumple la condena en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate.