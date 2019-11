El expresidente Ollanta Humala exigió a la fiscalía y al Poder Judicial tomar acciones contra los responsables de mantener, según dijo, “ilegalmente” al empresario Martín Belaunde Lossio como aspirante a colaborador eficaz en el proceso que enfrentan él y su esposa Nadine Heredia por caso Odebrecht.

A través de sus redes sociales, indicó que “por años” se le han “fabricado procesos” en torno a las declaraciones del exasesor nacionalista.

“Por años han utilizado a Martín Belaunde como aspirante a colaborador en contra nuestra. Nos han fabricado procesos en torno a sus declaraciones. Exigimos acciones de control a la fiscalía y el Poder Judicial contra quienes resulten responsables de haberlo mantenido ilegalmente”, escribió en Twitter.

El domingo se conoció que diez audios reservados revelan que dos fiscales anticorrupción le pidieron a Martín Belaunde Lossio que su declaración sobre el exgobernador de Áncash, César Álvarez, y el expresidente Ollanta Humala concuerde con la tesis del Ministerio Público en las investigaciones vinculadas a los casos La Centralita y Lava Jato.

Las grabaciones fueron registradas en marzo de este año desde el penal Piedras Gordas y difundidas por el portal “Ojo Público”. Muestran coordinaciones entre Belaunde Lossio y el fiscal adjunto David Alan Castillo y su superior, Elmer Chirre. En los diálogos también participó Luis de la Cruz, abogado de Martín Belaunde.

“Lo que usted [Belaunde Lossio] nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la fiscalía, porque si esta información no corrobora [...] y contradice lo que nosotros ya tenemos por hecho [...] no nos va a servir”, dijo Alan Castillo.

En los audios, se escucha al fiscal coordinar con Martín Belaunde las respuestas que quedarían consignadas en un acta, en el marco de un proceso de colaboración eficaz.

“Barata ha dicho que no me conoce y [el fiscal Germán] Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, dijo Belaunde, tras indicarle al fiscal que coloque en el acta que sí conoció al exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

Como se recuerda, la fiscalía solicitó 10 años de cárcel para Belaunde Lossio, quien es implicado en presunto delito de lavado de activos durante la campaña presidencial de Humala Tasso, en el 2006.

El exasesor nacionalista cumple una orden de prisión preventiva como parte de la investigación por el caso Antalsis.