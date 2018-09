Ollanta Humala reitera que no recibió aportes de campaña de Odebrecht

El ex presidente Ollanta Humala negó este martes el haber recibido aportes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del 2011, por lo que dijo sentirse “indignado” por los correos del ex CEO de la mencionada empresa, Marcelo Odebrecht.

“No hemos recibido financiamiento de campaña de esta empresa […]. No tenemos nada que ver con las mañoserías de este delincuente. A mí me han desnudado financieramente. No tengo ni un centímetro cuadrado fuera del país”, indicó en entrevista con Canal N.

Argumentó que ninguna de las entregas de dinero que figuran en los documentos que entregó Marcelo Odebrecht a fiscales brasileños fue dirigida a él.

“Esto es una transferencia de plata de una ‘offshore’ de Odebrecht a otra ‘offshore’ vinculada a coimas para [Alan] García”, dijo.

“Esto no es [del servidor] My WebDay, esto es de la computadora de Odebrecht, que está cumpliendo arresto en su casa. No hay nada encriptado acá. Además, eso no está dirigido a mí”, añadió el ex mandatario.

En otro momento, Ollanta Humala indicó que no cuestiona la investigación realizada por IDL-Reporteros, pero cree que hay personas interesadas en criminalizar a los partidos políticos.

“Yo creo que hay una campaña para que el Partido Nacionalista y sus dirigentes sean una cuota […]. Vemos que hoy día nos investigan, tenemos nuestras cuentas embargadas, en cambio al Apra no le han preguntado cómo le han regalado la Casa del Pueblo”, defendió.

De otro lado, al ser consultado por el informe final de la Comisión Madre Mía, el ex mandatario indicó que el congresista que la preside, Héctor Becerril, “está vinculado a los audios de la corrupción”, y que en más de un año de investigación no se le permitió acceder a la investigación.

“Como presenté un recurso, la comisión me llamó simplemente para cumplir. Les digo también que yo me he apersonado, estoy a disposición de la fiscal. Esta comisión lo único que ha hecho es cumplir con la consigna de la señora Keiko Fujimori”, destacó.

Finalmente, Ollanta Humala saludó los proyectos de reforma judicial y política propuestos por el Ejecutivo, aunque consideró que la herramienta del referéndum debería perseguir la elaboración de una nueva Constitución.

“Que [Martín Vizcarra] siga adelante. La otra reflexión que haría es que él está usando un arma muy fuerte, pero para algo muy pequeño. Estamos viviendo un proceso de deslegitimación, hay un desmoronamiento de las instituciones. Por ello se sugiere una nueva Constitución”, sentenció.