Ollanta Humala no respondió preguntas de la Comisión Madre Mía Héctor Becerril, titular de la comisión, dijo que el ex presidente perdió una "brillante oportunidad". El abogado de Humala señaló que no se ha respetado el debido proceso



(Foto: Congreso) “No ha respondido ninguna pregunta. [Su actitud ha sido de] obstaculización a las investigaciones”, dijo Héctor Becerril, presidente de la comisión. (Foto: Congreso)