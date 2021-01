Ollanta Humala, candidato presidencial por el Partido Nacionalista, consideró que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti no tuvo otra salida al dictar una nueva cuarentena por la segunda ola de contagios de coronavirus (COVID-19) que enfrenta el país.

“[¿Está a favor o en contra de la nueva cuarentena?] Es que no tiene otra salida el Gobierno. Cuando encuentra usted que colapsan las camas UCI, ya no hay camas, y colapsa el recurso humano, ya no hay médicos, entonces, estamos hablando de un colapso del sistema de salud”, sostuvo en diálogo con Canal N.

El último martes 26, el mandatario Francisco Sagasti anunció el retorno de la cuarentena total en Lima, Callao y otras regiones más desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, a fin de mitigar los efectos del incremento de casos de COVID-19.

Ollanta Humala sobre nuevas medidas por COVID-19: El gobierno no tiene otra salida

Al respecto, el expresidente señaló que se debería incrementar el personal médico para la atención de pacientes con esta enfermedad y que corresponde al Poder Ejecutivo hacer “un sacrificio” ante la toma de esta medida drástica.

“Necesitamos incrementar el personal médico que era lo único que le quedaba al Gobierno, entonces, lo que corresponde también por parte del Ejecutivo, ya que le está pidiendo un esfuerzo tremendo al pueblo peruano, es que ellos nos digan qué esfuerzo y qué sacrificio van a hacer”, opinó.

En ese sentido, Humala Tasso anunció que de llegar nuevamente a la presidencia del Perú brindará el ‘Bono Perú‘, de S/ 800 y durante el primer año de gestión, para reactivar la economía de los más pobres y afectados por la pandemia.

El líder del Partido Nacionalista, además, se pronunció sobre Martín Vizcarra, candidato de Somos Perú al Congreso, quien indicó que la segunda ola de contagios de COVID-19 se debió a que fue vacado como presidente de la República en noviembre y por la apertura de negocios de la fase 4 en diciembre.

“Esa es una mañosería. ¿Qué tiene que ver su vacancia con la segunda ola? El problema es que él llevó a la cuarentena y nadie lo vacó en ese momento”, finalizó Humala.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Muñoz: Se deberían hacer las elecciones el 11 de abril, salvo que se evidencie algún riesgo

TE PUEDE INTERESAR