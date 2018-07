Ollanta Humala se solidarizó con Rafael Correa y Lula da Silva

El ex mandatario Ollanta Humala expresó este martes su solidaridad con Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, y Luiz Inácio Lula da Silva, ex jefe de Estado de Brasil, teniendo en cuenta los procesos emprendidos contra ellos en sus respectivos países.

Haciendo uso de su cuenta de Twitter, el líder del Partido Nacionalista remarcó que la historia no cambiará porque algunos sectores deciden “criminalizar la política ni porque encierren a los dirigentes de izquierda y progresistas”.

“Hay un legado de aquellos gobiernos que trabajaron incansablemente por su pueblo que no podrán borrar. Mi solidaridad con Rafael Correa y Luiz Inacio Lula da Silva”, remarcó Ollanta Humala.

El ex mandatario del Perú (2011-2016) y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, cumplieron prisión preventiva desde julio del 2017 hasta mayo del 2018 por los presuntos aportes irregulares que recibió su agrupación política en dos campañas electorales.

Asimismo, el pronunciamiento de Ollanta Humala se da luego de que la fiscalía de Ecuador solicitara este martes que se dicte prisión preventiva contra Rafael Correa, vinculado a un caso que investiga el intento de secuestro en Colombia de un ex legislador ecuatoriano en 2012.

Luiz Inácio Lula da Silva actualmente cumple en Brasil una condena de 12 años de prisión por corrupción.