Ollanta Humala y su pedido de excarcelación: PJ definirá si corresponde o no aplicar la misma sentencia del TC que favoreció a Keiko Fujimori

El Poder Judicial (PJ) definirá el 11 de marzo si corresponde o no aplicar al expresidente Ollanta Humala, la misma sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que favoreció a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, en el Caso ‘Cocteles’.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso analizar la apelación que presentó la defensa técnica del sentenciado exmandatario, solicitando la “suspensión de la ejecución provisional de la pena”.

El pedido fue presentado el pasado 15 de enero, ante la Sala que también resolverá la apelación contra la condena impuesta al expresidente.

Humala Tasso cumple una condena de 15 años por la recepción de más de cinco millones de soles, de procedencia ilícita de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, en las campañas electorales del 2006 y 2011.

El expresidente se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo desde abril del 2025, cuando se emitió el adelanto de fallo, condenándolo como coautor del delito de lavado de activos en organización criminal.

También fue condenada su esposa y ex primera dama, Nadine Heredia, quien no se presentó a la lectura del fallo y terminó siendo beneficiada con un asilo diplomático por parte del gobierno de Brasil.

OLLANTA HUMALA PIDE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE SU CONDENA

Como se recuerda, la defensa de Humala Tasso denunció a los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, por haber dispuesto la ejecución inmediata de la condena contra el exmandatario, en la audiencia de adelanto de fallo.

De acuerdo a la defensa, el TC ya había establecido que la ejecución de un condena reciente se debía realizar en la audiencia de lectura íntegra del fallo.

El PJ programó para este lunes 31 de julio la audiencia en la que se verá la apelación presentada por la defensa del ex presidente Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia.

Buscan la excarcelación mientras se resuelve la apelación de la condena

La defensa del exmandatario presentó, como argumento de su recurso, la sentencia que el TC emitió a favor de Keiko Fujimori. Esto para sostener que la recepción de dinero ilícito como aportes de campaña, no era tipificado como delito durante los años de la campaña electoral por los que fue sentenciado.

Como se recuerda, el TC ordenó el archivo de la acusación e investigación contra Fujimori Higuchi, en el Caso ‘Cócteles’, donde era acusada de haber recibido presuntos aportes ilícitos de Odebrecht.

De acuerdo al TC, al momento de los hechos imputados, estos no configuraban delitos de organización criminal, ni lavado de activos en la modalidad de “receptación”.

En esa línea, el abogado Edinson Huamán, defensa legal de Humala Tasso, dijo a El Comercio que la misma lógica tendría que aplicarse en el caso de su patrocinado.

Huamán Chacón señaló que no solo está el pronunciamiento del TC, sino también de la Corte Suprema en el caso Susana de la Puente, donde la máxima instancia del PJ determinó que no se configuró lavado de dinero por aportes.

“Entonces, ¿por qué hemos pedido la suspensión? Porque, justamente, como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho que el aporte de campaña no es delito, se entiende que, en nuestro caso, también se resolverá lo mismo. Sin embargo, eso se va a resolver en el proceso principal (de la apelación). Mientras que no empiece el proceso principal, se está solicitando la libertad del presidente porque ya sabemos más o menos cómo va a terminar este proceso.” Edinson Huamán Chacón, abogado de Ollanta Humaña

De acuerdo al abogado, el colegiado superior debería resolver a favor del exmandatario bajo el “principio de igualdad”.

“Si se aplica igualdad, ya sabemos que va a terminar así. Entonces, ¿para qué seguir teniendo pres,a a una persona, si ya se sabe que, más adelante, se va a resolver que no es delito? Precisamente, por esos dos antecedentes que hay (Caso Keiko Fujimori y Susana de la Puente)”, anotó.

Precisamente, Huaman Chacón señaló que en vía paralela y dentro del proceso principal, aún se debe fijar fecha para la apelación de la sentencia impuesta contra Humala Tasso y otros.

Informó que, por el momento, se encuentran en la presentación de “pruebas nuevas” para que sean incluidas en la apelación.

“En el proceso principal, para empezar la segunda instancia, primero se presenta la apelación y luego nos dan plazo de unos días (...) para poder presentar prueba nueva. Y en ese contexto el expresidente está informando que hemos presentado ya nuestras pruebas nuevas”, sostuvo.

Humala Tasso también se pronunció a través de un mensaje escrito por un tercero a través de su red social de “X”.

“Mi defensa, la de mi esposa Nadine y la de los dirigentes del Partido Nacionalista, han presentado las pruebas para apelar la sentencia ilegal que fue dictada en contra nuestra. La documentación demuestra nuestra inocencia y evidencia los abusos y errores garrafales que se han cometido desde el inicio de este proceso, con el objetivo de acosar judicialmente a mi familia y encerrarme”, escribió.

De acuerdo a la sentencia emitida por el Poder Judicial, Huamala Tasso y su esposa “debían presumir” o inferir el carácter maculado de los aportes procedentes de empresas venezolanas y brasileñas, con las que financiaron las campañas electorales del 2006 y 2011.

En el caso de los aportes de la empresa Odebrecht y OAS, sobre todo, el colegiado estableció un esquema de blanqueamiento.

“Si bien, en el presente caso se atribuye directamente la operatividad en la red, la solicitud y la recepción de dinero de procedencia ilícita por parte de la acusada Nadine Heredia, lo cierto es que aparece también documentación vinculada al acusado Ollanta Humala, como las iniciales de su nombre, las mismas que figuran en las agendas de la acusada Nadine heredia. A lo anterior se suma que dicho acusado lideró su campaña presidencial por tanto tenía una visión organizacional con la visión de su esposa y de su cuñado, también acusado Ilan Heredia”, anotaron.