El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza Para el Progreso) exhortó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que “no confronte” ni “se meta” con el Congreso de la República.

El congresista hizo esta exhortación tras rechazar los cuestionamientos realizados por el mandatario durante su conferencia de prensa del pasado martes y aseguró que el Legislativo “no es como el Parlamento anterior”.

“Yo le invoco al presidente de la República que no se meta, que no confronte con el Congreso”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Omar Chehade consideró que el mandatario busca echarle “culpas al Congreso de sus propios fracasos” y aseveró que el Parlamento ha intentado tender “puentes” con el Poder Ejecutivo, del cual dijo que ha “fracasado” en la lucha contra el COVID-19 y en la reactivación económica.

“Obviamente él piensa que estamos en modo Congreso anterior, que quiere confrontar y quiere de alguna manera denostar al Congreso de la República, echándole culpas al Congreso de sus propios fracasos y eso es un tema de él. Nosotros le hemos tendido puentes, que él también tienda puentes a favor del Perú, en favor del desarrollo y la reforma política electoral”, señaló.

Martín Vizcarra, consideró como un “exceso” que en pleno estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19) se presenten seis mociones para interpelar a diferentes ministros, cuando muchos de ellos dedican varios días a la semana a responder preguntas de diferentes comisiones parlamentarias.

“Si consideran que hay alguna falta, error y eso genera una interpelación, esa es una figura legal plenamente establecida, pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, saliendo de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso”, manifestó el jefe del Estado.

Esta mañana, en declaraciones a RPP, el congresista reconoció que podía haber un exceso en el número de interpelaciones que están siendo presentadas en este Parlamento, pero reiteró que el Gabinete debería sufrir modificaciones en carteras que han fracasado en la lucha contra el coronavirus.

“Es cierto que a veces se abusa de interpelaciones y hay grupos con actitudes populistas y cuando las veo, soy el primero en denunciarlo [...] Pero se debe reoxigenar el Gabinete Ministerial con dos o tres cambios en sectores claves donde el Gobierno no da pie con bola [...] De que se debe censurar a algunos ministros no me cabe ninguna duda. El ministro Castañeda es una vergüenza, cuántos muertos hay en los penales. Lo mismo con el ministro Zamora, cuántos muertos hay porque no cercó focos de infección a tiempo”, acotó.

Inmunidad parlamentaria

Omar Chehade también señaló que el presidente Martín Vizcarra debería tener “paciencia”, ya que la Comisión de Constitución aprobó la eliminación total de la inmunidad parlamentaria y que los delitos dolosos con sentencia en primera instancia sean impedimentos para que alguien pueda postular a algún cargo de elección popular, a pesar de los cuestionamientos del mandatario.

“Rogaría al presidente que tenga paciencia porque el Congreso aprobó históricamente, a través de la Comisión de Constitución, la eliminación total de la inmunidad parlamentaria”, recordó.

El legislador estimó que, si las bancadas que respaldaron dentro de la comisión este dictamen votan a favor del mismo en el pleno, podrían obtener la votación calificada de más de dos tercios del número total de congresistas, lo que permitiría aprobar la modificación constitucional en la próxima legislatura.

“Obviamente los congresistas no son procesados por sus votos, ni sus dichos, ni opiniones dentro de su función congresal. Pero por delitos funcionales, o delitos comunes, de frente van al Poder Judicial sin necesidad de levantar su inmunidad parlamentaria. Si esto se aprueba en segunda legislatura, ya no va a existir la famosa Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, donde muchos se blindaban unos a otros”, manifestó.

