El presidente del Congreso, Manuel Merino, aseguró que si el Ejecutivo observa la ley que habilita el retiro de fondos a los aportantes de la ONP hasta por S/ 4.300, deberán aprobar la norma por insistencia, porque según señaló corresponde al Gobierno encontrar “una fórmula” para pagar los más de S/12 mil millones que costaría esta medida.

“Si es necesario, y la ley podrá ser observada, nosotros (el Congreso) tenemos que ir a la insistencia. Seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional. Yo creo que le estamos demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, administrar mejor el país”, declaró a varios medios desde Piura.

Merino de Lama respondió así a los cuestionamientos desde el Ejecutivo, ya que varios ministros habían adelantado, incluso desde antes de que fuera aprobada, que iban a observar la iniciativa que han calificado como inconstitucional.

El titular del Congreso insistió que permitir el retiro de dinero a los aportantes de la ONP es un “derecho de justicia” ante una “deuda social” que asegura han legitimizado en un debate en el cual lograron un punto medio.

“Esa deuda social este Congreso la ha legitimizado en un debate amplio donde fuimos a un punto intermedio porque había proyectos que sobrepasan los 20 mil millones de soles. El proyecto que se ha aprobado llega aproximadamente a los 12 mil millones. Por derecho, el Estado tiene que hallar la fórmula. El Estado no puede salir a decir que no hay plata. Tiene que encontrar la fórmula”, aseguró el legislador.

Manuel Merino añadió que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, dijo que se estima que se perderán 15 mil millones de soles que no van a poder ser devueltos en tres años. Por esto, consideró que el Ejecutivo no puede decir que no hay dinero para los pensionistas.

“La ministra de Economía, por su propia boca, dijo que en Reactiva 1 y 2 se va a repartir 60 mil millones de soles y se tiene planificado que se van a perder 15 mil millones que no van a ser devueltos en tres años. 5 mil millones por año. Es inconsecuente decir que no hay plata para darles a estas personas [...] Que el Estado les diga que no hay plata, hacer la de ‘perro muerto’, eso no puede ser”, concluyó.

Cuestiona al TC

Manuel Merino, en otro momento, cuestionó al Tribunal Constitucional (TC) que este martes declaró, por unanimidad, como inconstitucional la ley que aprobaron en el Congreso que suspendía el cobro de peajes a nivel nacional mientras dure la emergencia sanitaria.

“Lamentablemente los contratos que vienen haciendo en el Perú han sido nefastos, trampeando contra la población porque lo que el Congreso dictaminó era que se suspenda por la pandemia el cobro de peajes. Sin embargo, el TC ha dado una respuesta negativa”, indicó.

Asimismo, criticó que los magistrados del tribunal se hayan pronunciado para exigir transparencia y votos personales en las sesiones virtuales del pleno. Para el TC, el votar a través de los voceros de las bancadas no corresponde al accionar adecuado del Parlamento.

“Están poniendo otras normatividades paralelas donde no les corresponde meterse y el (TC) se está metiendo. Nosotros hemos instrumentalizado las sesiones virtuales y las seguiremos mejorando”, concluyó.