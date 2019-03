ONPE: 109 autoridades electas no entregaron ingresos y gastos de campaña

Más de 100 autoridades electas no entregaron el reporte sobre sus ingresos y gastos de campaña durante las últimas elecciones regionales y municipales, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de su plataforma denominada Claridad, se detectó que se trata de 98 alcaldes distritales, 10 provinciales y un vicegobernador regional. En total, 109 autoridades electas.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, el pasado 21 de enero fue el último plazo para que presenten la información financiera de ingresos y gastos de la campaña electoral del 2018.

El no cumplimiento de esta contempla una sanción con una multa no menor de 10 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias (UIT), para el candidato que no informe de sus gastos e ingresos efectuados durante la campaña en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación que declara la conclusión del proceso electoral que corresponda.

La ONPE indicó que 58 de las autoridades electas postularon por un partido político, mientras que 50 lo hicieron por un movimiento regional y uno por una organización política local provincial.

Además, las 109 autoridades electas pertenecen a regiones como Amazonas (1 alcalde distrital), Ancash (11 alcaldes distritales), Arequipa (3 alcaldes distritales y 1 alcalde provincial), Ayacucho (16 alcaldes distritales y 1 alcalde provincial), Cajamarca (9 alcaldes distritales y 1 provincial) y Cusco (4 alcaldes distritales).

También se registran Huancavelica (5 alcaldes distritales), Huánuco (3 alcaldes distritales, un alcalde provincial y un vicegobernador) y Junín (8 alcaldes distritales y uno provincial), La Libertad (7 alcaldes distritales y 2 provinciales), Lima (11 alcaldes distritales), Loreto (9 alcaldes distritales y dos provinciales), San Martín (3 alcaldes distritales y uno provincial) y Piura (4 alcaldes distritales). Figuran, asimismo, un alcalde distrital de Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, respectivamente.