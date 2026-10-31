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Resumen

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Por Alexander Villarroel Zurita

Aunque cuando declaró aún faltaba por ingresar un puñado de actas al cómputo oficial de la contienda por la Alcaldía de Lima, el candidato de Avanza País, Francis Allison, reconoció -la mañana del viernes- durante una entrevista con El Comercio- su derrota frente a Renovación Popular. Y señaló que, si las autoridades electorales le entregaban las credenciales a Rafael López Aliaga —quien postula como teniente alcalde—, lo buscaría para darle la mano y desearle suerte en su gestión.

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