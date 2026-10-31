Aunque cuando declaró aún faltaba por ingresar un puñado de actas al cómputo oficial de la contienda por la Alcaldía de Lima, el candidato de Avanza País, Francis Allison, reconoció -la mañana del viernes- durante una entrevista con El Comercio- su derrota frente a Renovación Popular. Y señaló que, si las autoridades electorales le entregaban las credenciales a Rafael López Aliaga —quien postula como teniente alcalde—, lo buscaría para darle la mano y desearle suerte en su gestión.

“No he ganado las elecciones, lo tengo claro. Y reconozco que los resultados no han sido a favor, por poco, pero yo estoy contento y agradezco a toda la gente que ha votado por mí”, dijo por la mañana Allison Oyague en el videopodcast “Tenemos que Hablar” de El Comercio.

Como informó este Diario en un reportaje el jueves, Renovación Popular había obtenido una ventaja irreversible en las elecciones llevadas a cabo el pasado domingo 4 de octubre.

Y, por la mañana de este viernes 30 cuando Allison declaró, solo quedaban pendientes en el cómputo oficial diez actas electorales, las cuales correspondían a centro de votación de Lurigancho (4), Santa Anita (2), Comas (2) y Villa María del Triunfo (1) y Ate (1), según confirmaron fuentes de este Diario.

Al 99,989% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Renovación Popular obtuvo el 27,685% de los votos válidos, frente al 26,810% alcanzado por Avanza País. Una diferencia de 49.132 votos entre ambas agrupaciones.

Allison reconoció las cifras, aunque señaló que no consideraba el resultado como una “derrota”. Al ser consultado sobre qué creía que le había faltado, respondió “un día más”. “Yo no lo llamo derrota, cuando yo era niño mi papá me dijo un día ‘a veces se gana perdiendo’. Era muy chiquito, no lo entendí. Lo entiendo perfectamente ahora”, agregó.

El también actual alcalde de Magdalena señaló que, en su caso, impugnó “muy pocas actas”. Aseguró que para impugnar 500 actas “se tenía que invertir un cuarto de millón de soles”. “Y conseguirlo puede implicar pues hipotecar el futuro de la ciudad. ¿Quién te da un cuarto de millón de soles para apelar, sin pedirte algo a cambio?”, apuntó.

En esa línea, planteó la revisión de este aspecto como uno de los temas que deberían abordarse de cara a la próxima campaña electoral, así como la posibilidad de implementar una segunda vuelta en la disputa por la Alcaldía de Lima. A su juicio, esta alternativa debería evaluarse debido a la magnitud de la población electoral y a las funciones que ejerce la Municipalidad de Lima como gobierno regional, entre otros.

¿Quién debe asumir?

Sin embargo, al referirse a la proclamación de resultados, Allison cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y consideró que “ha llegado hacia un punto que va tener que decidir entre violar mandato expreso de la Constitución, que prohíbe la relección inmediata, o violar la voluntad popular”. Ello a propósito de la controversia por la postulación del exalcalde de Lima, quien integra la lista de Renovación Popular como primer regidor y cuya lista no tiene un candidato a la alcaldía.

Consideró que el máximo ente electoral debió pronunciarse “a tiempo” y no mantener en duda esta situación “hasta el final”. Sí mencionó que existen antecedentes en los que se aplicó lo dispuesto en la propia Ley de Elecciones Municipales y se proclamó como alcalde al ciudadano de la lista con mayor votación.

“Felicito a Renovación Popular, pero no sé todavía a quién felicitar, como alcalde o alcaldesa, y esta cantinflada es responsabilidad absoluta del JNE. No hemos debido llegar hasta acá con ninguna duda. Cuando el Jurado Electoral Especial proclame, que es como manda la ley, ahí felicitaré a quien le dé la credencial. Yo no voy a decir en realidad a quién debe acreditar porque creo que el JNE sí se ha equivocado en ese camino”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, si finalmente le otorgan la credencial a López Aliaga, “le mandaré una carta pidiéndole la reunión para darle la mano y darle suerte”. La incertidumbre sobre quién asumirá la Alcaldía de Lima se ha mantenido a lo largo de toda la contienda electoral.

Allison también señaló que, con nueve regidores de Avanza País, se buscará ser “una oposición constructiva”.

Según explicó a El Comercio José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, una vez que se alcance el 100% del cómputo oficial y se proclamen los resultados, se reabrirá la discusión sobre si le corresponde o no a López Aliaga recibir la credencial de alcalde.

Villalobos señaló que, si bien el organismo electoral podría actuar como lo hizo en el 2018 y el 2022, otorgando directamente la credencial de alcalde al primer regidor, en esta ocasión el Jurado Electoral Especial de Lima Norte optó por seguir otro criterio.

Se trata del caso de Alfredo Reynaga, actual alcalde de Independencia, quien postuló como primer regidor por Somos Perú. La lista de la agrupación quedó encabezada por Reynaga y obtuvo la mayor votación, quien ha sido proclamado como primer regidor, lo que abre la posibilidad de que sea el Concejo Municipal, una vez instalado, el que solicite su credencial de alcalde.

“Es un caso similar al de López Aliaga y se le ha otorgado la credencial de primer regidor, no de alcalde. Vamos a ver si esta proclamación, al ser revisada por el pleno del JNE, queda así o decide otra cosa. De lo contrario, todo indicaría que se va a cumplir lo que dijo un asesor del jurado, en la línea de que recién enero los consejos tendría que pedir al jurado la credencial de alcalde”, expresó Villalobos.