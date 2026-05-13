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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por llegar al 100% de actas contabilizadas del total de 92.766 y son pocas la que están pendientes para enviar a los Jurados Electorales Especiales.

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