La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por llegar al 100% de actas contabilizadas del total de 92.766 y son pocas la que están pendientes para enviar a los Jurados Electorales Especiales.

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A nivel nacional, la mayoría de regiones ya culminó el conteo total de actas, estas son: Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes [ver infografía].

En tanto, Áncash alcanzó 99.971 % de actas contabilizadas; Ica, 99.959 %; San Martín, 99.961 %: Madre de Dios, 99.606 %; Apurímac, 99.696 %; Cajamarca, 99.646 %; Ucayali, 99.872 %. El menor avance lo registra Piura con 99.280%.

En el extranjero, el procesamiento alcanzó el 100 % de las 2.543 actas.

El lunes, los JEE iniciaron la proclamación de los resultados de la elección presidencial en sus jurisdicciones. Se trata de un paso previo al anuncio oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de los candidatos que pasan al balotaje, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio.

El organismo electoral estimó que proclamará los resultados a mediados de mayo, es decir, esta semana. Ello pese a que partidos políticos y gremios empresariales han solicitado que primero se conozcan las conclusiones de su anunciada auditoría, de la que - hasta el momento - no se conocen mayores detalles.

El lunes realizaron la proclamación los jurados de Lima Centro 1 ( Breña, Cercado de Lima y Jesús María), Lima Centro 2 (extranjero) y Trujillo (Trujillo, Moche, Salaverry, Víctor Larco Herrera y Virú). En total son 60 JEE en todo el Perú.

Este miércoles hubo proclamación en los jurados de Lima Sur 2 (Villa María del Triunfo y Villa El Salvador), Leoncio Prado, Puno, Huaura.

Imagen creada con IA

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales Fernando Rodríguez señaló que el conteo de actas al 100% y las proclamaciones del JEE podrían completarse entre hoy (miércoles) y mañana (jueves), por lo que “es lógico suponer” que los resultados oficiales se anunciarían el 15, como ya había adelantado el JNE.

Rodríguez recordó que, según el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, la segunda vuelta se puede llevar a cabo dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de resultados. “Todavía no hay resultados, si se dicen mañana (jueves 14) o pasado (viernes 15), la elección podría celebrarse a mediados de junio”, aseveró.

No obstante, el experto cuestionó que el JNE continúe con el hermetismo sobre su anunciada auditoría. En su opinión, los resultados de este procedimiento deberían conocerse antes del balotaje.

Cabe resaltar que han pasado más de 10 días desde que el organismo electoral dispuso una auditoría de la primera vuelta electoral y, hasta el momento, se desconocen detalles clave sobre el procedimiento, como qué empresa estará a cargo de la revisión, cuál será el alcance de la auditoría y quiénes integrarán el Comité Académico de Expertos que acompañará el proceso.

Ello pese a los pedidos de gremios empresariales y partidos políticos de que no se proclamen los resultados hasta conocer las conclusiones de la auditoría.

Más de 20 pedidos rechazados

Este miércoles 13 de mayo, el JNE oficializó las resoluciones en las que declara infundadas las apelaciones de Renovación Popular sobre pedidos de nulidad de actas electorales. Dichas actas habían sido validadas previamente por diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) y corresponden principalmente a la elección de presidente y vicepresidentes.

Rafael López Aliaga insistió en cuestionar la actuación de la ONPE y el JNE. (Facebook: Rafael López Aliaga)

El pleno rechazó la solicitud del partido celeste presentadas en actas en mesas de distritos de Ayacucho, Piura, Apurímac, San Martín, Madre de Dios, Lima, Loreto, Ica, Áncash, Cusco, Pasco y Cajamarca.

Renovación Popular había impugnado actas por errores numéricos, falta de firmas de los miembros de mesa y por la instalación tardía de las mesas. Sin embargo, las observaciones fueron subsanadas, en algunos casos aplicando la figura del recuento de votos, por lo que los JEE declararon su validez.

Apelaciones declaradas infundadas

Lugar: Socos (Huamanga, Ayacucho)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Huamanga

Lugar: Castilla (Piura, Piura)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Piura

Lugar: Tambobamba (Cotabambas, Apurímac)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

Lugar: Tingo de Ponasa (Picota, San Martín)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

Lugar: San Juan de Lurigancho y El Agustino (Lima)

Pedido: Que se anulen las mesas instaladas luego de las 12 en Lima Este 2.

JEE Lima Este 2

Lugar: Laberinto (Tambopata, Madre de Dios).

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

Lugar: Balsapuerto (Alto Amazonas, Loreto).

Pedido: Apelación sobre elección de diputados.

Lugar: Carmen Alto (Huamanga, Ayacucho)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

Lugar: Vilca (Huancavelica)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

Lugar: Tinguiña (Ica)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Ica

Lugar: Balsapuerto (Alto Amazonas, Loreto)

Pedido: Apelación sobre elección de diputados.

JEE Amazonas

Lugar: San Marcos (Huari, Áncash)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Huari

Lugar: Shamboyacu (Picota, San Martín)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Canchis

Lugar: Colquepata (Paucartambo, Cusco)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Canchis

Lugar: Pueblo Nuevo (Chincha, Ica)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE ICA

*Pedido fue fundado en parte, se revocó la decisión del JEE que consideró una nueva cifra de votos nulos.

Lugar: Paucar (Daniel Alcides Carrión, Pasco)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Pasco

Lugar: Nueva Cajamarca (Rioja, San Martín)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE San Martín

Lugar: La Coipa (San Ignacio, Cajamarca)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Jaén

Lugar: Camilaca (Candarave, Tacna)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Tacna

Lugar: Tambillo (Huamanga, Ayacucho)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Huamanga

Lugar: Vista Alegre (Ica)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Ica

Lugar: Bajo Biavo (Bellavista, San Martín)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE San Martín

Lugar: Tabaconas (San Ignacio, Cajamarca)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Jaén

Lugar: Progreso (Grau, Apurímac)

Pedido: Apelación sobre elección de presidente y vicepresidentes.

JEE Abancay

Lugar: Vista Alegre (Nasca, Ica)