La ONPE busca por la vía judicial cobrar multa a APP

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca desde el 2011 cobrar una deuda de S/2’267.440 al partido Alianza para el Progreso (APP), sin mayor resultado. El caso se ha enfrascado en un proceso judicial que ya lleva cuatro años y cuya próxima audiencia se realizará, recién, en setiembre.

Se trata de una multa por exceso de aportaciones que recibió APP en el 2010 de parte de la Universidad César Vallejo. La ONPE informó a El Comercio que en el 2011 un informe determinó que la casa de estudios del líder de APP, César Acuña, había excedido en S/226.744 el aporte permitido en esa época.

Por ello, se impuso al partido una multa de más de S/9 millones. APP apeló y el Jurado Nacional de Elecciones la redujo a S/2’267.440. Desde entonces, la ONPE ha intentado sin éxito que esa agrupación política pague la deuda.

El caso terminó en primera instancia con una resolución a favor del organismo electoral emitida por el Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima. El próximo 11 de setiembre, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo revisará el caso en segunda instancia.

—Respuesta del partido—

Consultadas por este Diario, fuentes de APP indicaron que el proceso judicial que entablaron no busca dilatar el pago de la multa, sino que aseguran que, por el contrario, defienden sus derechos.

“No se ha cancelado [la multa] porque el caso está judicializado.

Estamos discutiendo el monto y los criterios que se han aplicado para la multa. Defendemos los derechos del partido. Dos millones de soles quebrarían al partido”, señalaron.Explicaron que esa multa fue por publicidad para APP que realizó directamente la Universidad César Vallejo, “sin conocimiento del partido”.

“Esa plata solo ingresa en campaña. Esa plata no está en el partido porque este se mantiene con recursos públicos”, anotaron.

Finalmente, indicaron que con la apelación buscan anular la sanción o reducirla.

La ONPE aún viene identificando la totalidad de aportes realizados en las elecciones del 2016.

—Perú Posible—

Perú Posible (PP), partido con inscripción cancelada que fue fundado por el ahora prófugo ex presidente Alejandro Toledo, tuvo en el 2011 un exceso de aportes por S/17.125 y por ello fue sancionado con una multa de S/171.250.

Sin embargo, la ONPE no podrá realizar ese cobro porque fue informada de que no existe ninguna cuenta bancaria a nombre de esa agrupación que pueda ser embargada. El partido perdió la inscripción al no superar la valla electoral en las elecciones del 2016.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, dijo que la deuda ya debe considerarse “caduca”.