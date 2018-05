ONPE cesó a funcionaria que denunció inscripción de Podemos

La funcionaria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que denunció irregularidades en el proceso de inscripción del partido Podemos Perú fue cesada del cargo días después que hiciera pública su versión a través de un canal de televisión.

Susana Guerrero, quien era jefa de asesoría legal de la ONPE, fue quien dijo al programa dominical "Cuarto poder" que los planillones del partido Podemos Perú, liderado por el ex conrgesista José Luna Gálvez, fueron admitidos a pesar de que tenían espacios en blanco, algo no permitido.

Según detalló Guerrero al diario Perú21, Guerrero se enteró que fue retirada de su cargo la tarde del miércoles 23 de mayo, luego que el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, se presentara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Pasado el mediodía, el jefe nacional de la ONPE me retiró la confianza en el cargo [...] He denunciado las irregularidades y yo no me arrepiento", señaló Guerrero.

Este despido ya había sido comentado por Adolfo Castillo en su presentación ante el Parlamento, cuando le preguntaron si mantendría a Susana Guerrero en el cargo.

"El cargo es de confianza. No cuestiono sus motivaciones para hacer la denuncia ni la calidad de su trabajo profesional, pero siendo un cargo de confianza, es evidente que hay caminos divergentes en cuanto al trabajo", manifestó el titular de la ONPE.

Castillo también reconoció que hubo un "mal manejo operativo" por parte de su institución al procesar la inscripción de Podemos Perú, por la cual va a ser candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti. Sin embargo, rechazó que se hayan llenado los planillones de manera irregular.

"La hipótesis de que hubo una masiva inclusión de firmas es falso, lo que hubo fueron espacios en blanco que no influyen absolutamente en el conteo final", aseguró el funcionario, quien también confirmó que detectaron firmas falsas, por lo que los planillones ya están en manos del Ministerio Público.