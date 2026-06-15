A poco más de dos meses desde las elecciones generales 2026, donde también se votó para elegir al nuevo Congreso bicameral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el último sábado el conteo del 100% de las actas de estos comicios. De esta manera, se confirmó que el Senado y la cámara de diputados solo estará conformado por seis partidos políticos [ver recuadro].

En el Senado, la cámara alta del nuevo Parlamento, el fujimorismo tendrá 22 escaños, mientras que Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, 14. Detrás de ellos están: Renovación Popular (8), Partido del Buen Gobierno (7), Obras (5) y Ahora Nación (4). En la agrupación celeste resultó elegido el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, aunque este ha adelantado que no jurará al cargo.

Además de López Aliaga, otro ex postulante a la Presidencia que salió electo como senador fue Alfonso López Chau, de Ahora Nación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Además de López Aliaga, otro ex postulante a la Presidencia que salió electo como senador fue Alfonso López Chau, de Ahora Nación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Los partidos Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación conformaron una alianza de cara a la campaña de Sánchez Palomino en el balotaje.

Al ser consultado en el programa “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, si esta coalición se iba a mantener si al final del conteo de ONPE de los resultados de segunda vuelta presidencial, se determina una derrota para Sánchez, Carlo Magno Salcedo, portavoz de Ahora Nacional, dijo que sí debería, a fin de ser un “espacio de contención democrática” frente a un gobierno fujimorista.

“Si gana Keiko Fujimori con más razón tendría que consolidarse ese espacio para hacer una contención democrática y que no se repitan conductas que el fujimorismo ha tenido sin tener la Presidencia, va a ser un espacio importante”, manifestó.

En la cámara de diputados del Congreso, Fuerza Popular logró la primera minoría con 41 curules, mientras Juntos por el Perú, 32.

En Lima, el partido de izquierda solo logró un escaño, pero este fue para la abogada Gianina Avendaño Vilca, quien obtuvo 22,644 votos preferenciales. De esta manera, Sánchez Palomino no logró la reelección parlamentaria. Él solo obtuvo 15,541 votos preferenciales. Esto a pesar de ser el cabeza de lista en la capital.

Avendaño Vilca fue jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuando el candidato presidencial de Juntos por el Perú fue titular de ese sector.

La tercera fuerza política de la cámara baja será el Partido del Buen Gobierno con 18 diputados, entre ellos Óscar Reto Otero, exjefe del Estado Mayor del Ejército y la politóloga Rossana Alayza.

En la agrupación del exministro de Defensa Jorge Nieto Montesino, quien optó por exhortar al voto nulo en la segunda vuelta, se dio un hecho particular: la última curul en Lima se definió por escaso margen y la pugna fue voto a voto hasta el final del conteo. La abogada Romina Uribe Sáenz (12,282 votos) obtuvo un escaño por solo 18 votos de diferencia sobre el lingüista Luis Ávila Cárdenas (12,261 votos).

Jimena Guevara Delgado, quien fue sindicada como operadora de la expresidenta Dina Boluarte, no logró un espacio en la cámara de diputados. Pero es la segunda accesitaria en el Partido del Buen Gobierno en la capital al haber obtenido 10,415 votos preferenciales. A mediados de marzo, Nieto había informado que conversó con la psicóloga para deje su campaña.

Detrás de los partidos mencionados están ubicados Renovación Popular (15 diputados), Obras (14) y Ahora Nación (10).

Fuentes del JNE indicaron a El Comercio que la proclamación de los resultados de las elecciones al Senado y la cámara de diputados será como “máximo la próxima semana”. Y que la entrega de las credenciales a los nuevos parlamentarios se dará a fines del mes de junio.

Los más votados en el Senado

En la elección al Senado, en la modalidad de distrito único nacional, el más votado por el excongresista Miguel Torres (Fuerza Popular) con 343,239 votos preferenciales.

Torres también integra la fórmula presidencial de Keiko Fujimori, como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Y en el último quinquenio ha sido jefe de Gabinete de Asesores de la bancada de Fuerza Popular en el actual Congreso.

De los 10 senadores electos más votados, nueve tienen experiencia en el sector público y solo uno, no [ver recuadro]. Se trata José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), quien, según reportó en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se dedica a la agricultura y ganadería desde 1981.

Castillo Terrones es el hermano del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado a 11 años y nueve meses de prisión por conspiración para la rebelión. Esto a raíz del anuncio de un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Por Juntos por el Perú también figura entre las senadoras electoral más votadas la congresista Silvana Robles. Ella fue ministra de Cultura durante el gobierno castillista.

Renovación Popular es el partido con más senadores electos dentro de los 10 con mayor votación. Se trata de López Aliaga (290,782), Alejandro Muñante (217,341) y Katherine Ampuero (190,384). El exalcalde de Lima ha adelantado que no asumirá el cargo y si esto se concreta, el exministro de Agricultura Absalón Vásquez será su accesitario. Él obtuvo 79,053 votos preferenciales.

Vásquez- ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)- es parte del círculo de confianza del exalcalde de Lima. Y en el 2008, fue condenado a prisión por peculado en la modalidad de cómplice. Esto por haber apoyado la falsificación de firmas de Vamos Vecino, agrupación que respaldó la reelección del ex mandatario Alberto Fujimori el año 2000.

Además, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de más de S/1 millón, que no ha cumplido con pagar en su totalidad.

Los otros senadores con mayor respaldo son Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 234,604 votos; Daniel Barragán (Obras), con 224,918 votos; Flavio Figallo y Patricia Iturrigue (Partido del Buen Gobierno) con 201,691 votos y 198,697 votos, respectivamente.

El punto de vista

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario y electoral, calificó como “una muestra más de ineficiencia” que la ONPE haya demorado más de dos meses en dar un resultado al 100% de las elecciones al Congreso bicameral. Agregó que la instalación del nuevo Parlamento requiere de actos preparatorios.

Explicó que deben primero recoger su credencial, luego presentar sus declaraciones juradas de ingresos y bienes, así como renunciar a las acciones de empresas que licitan con el Estado, en caso las tengan. Solo, luego de es, pueden jurar. “Entonces, estamos contra el tiempo, falta un poco más de 40 días”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi indicó que los partidos del nuevo Congreso tienen la obligación de generar consensos, al recordar que en marzo del próximo año tienen que elegir a seis de siete integrantes del Tribunal Constitucional. Y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y a los directores de esta institución.

“Creo que lo mejor seria alternar. Puede que el Senado lo presidenta el candidato a senador más votado, que ha sido Torres, pero la cámara de diputados, se la puedan dar a otro partido. No se vería bien que Fuerza Popular presida el Ejecutivo y las dos cámaras del Parlamento”, acotó.