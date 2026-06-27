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Con su salida, Carlos Martín Loyola Escajadillo quedó como el único postulante en carrera para asumir la conducción del organismo electoral, en reemplazo del actual jefe interino, Bernardo Pachas.

Sin embargo, fuentes de la JNJ señalaron a El Comercio que el concurso habría sido declarado desierto y que en los próximos días se convocará a un nuevo proceso de selección. Hasta el cierre de esta edición, la institución no emitió un pronunciamiento oficial. Este Diario intentó obtener una versión de la oficina de prensa de la JNJ, pero no recibió respuesta.

Consultado sobre esta versión, Loyola Escajadillo afirmó que no ha sido notificado de ninguna decisión. “Espero que la JNJ actúe conforme al debido proceso, la Constitución, las leyes y el respeto a las bases del concurso”, manifestó.

“Hasta el momento, no he tenido ninguna notificación. La supuesta denuncia presentada el 23 de junio, una supuesta demanda civil, no me ha sido notificada”, expresó.

Según el participante, las bases del concurso establecen que cualquier denuncia presentada se corre traslado al postulante para que tenga 3 días hábiles para presentar sus descargos. “Esta no es una etapa de descalificación a nadie, por eso, confío en que esta supuesta denuncia me la notificarán”, puntualizó.

Finalmente, aseveró que, para él, “el proceso sigue” y que acudirá a la entrevista personal del 2 de julio. “Hasta el momento, el proceso se ha llevado a cabo de manera correcta”, puntualizó.

La renuncia

Ortega anunció su decisión a través de una carta dirigida a la JNJ, institución responsable de llevar a cabo el proceso de selección, cuya presidenta, María Teresa Cabrera, aseguró que, conforme al cronograma establecido, el 2 de julio se conocería al ganador del concurso.

“Participé en el presente concurso segura de cumplir no solo los requisitos establecidos en las bases, sino también de aportar mi experiencia y mi firme convicción de servir a la Nación, especialmente en una institución técnica y estratégica como la ONPE, cuyo cometido es preservar la voluntad popular expresada en las urnas”, indicó Ortega.

“Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento, por lo que no tengo observaciones ni cuestionamientos al mismo [...] En estos últimos días me encuentro enfrentando una situación personal de salud, muy dolorosa y que demanda toda mi atención y acompañamiento”, acotó.

Finalmente, agradeció la oportunidad brindada y aseveró que estará atenta a cualquier trámite adicional.

Concurso

El pasado 29 de abril la JNJ convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el 21 de ese mismo mes, luego de las irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones 2026.

Como se sabe, el 12 de abril se caracterizó por la ineficiencia de la ONPE en la realización del proceso, que dejó a más de 50 mil ciudadanos sin sufragar, por lo que la jornada tuvo que extenderse hasta el 13 de abril. Estos hechos derivaron en la salida de Corvetto y que Pachas asumiera el puesto en medio de la polémica y cuando faltaban pocas semanas para la segunda vuelta electoral.

La elección del nuevo titular de la ONPE consta de cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 %), revisión curricular (20 %), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).

En la etapa de evaluación del trabajo, el candidato Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo 82.27 puntos, mientras que la postulante Amparo Ortega Campana alcanzó 79.51.

Ambos superaron también las tachas presentadas en su contra. Contra Ortega Campana se presentaron 3 tachas que fueron rechazadas por el pleno de la JNJ. En el caso de Loyola Escajadillo solo se desestimó una tacha.

Loyola se desempeña, actualmente, como gerente de la Gerencia de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República. De acuerdo con su hoja de vida, es Doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la USMP, Magíster en Administración de ESAN e Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.

Mientras que Ortega es ingeniera de Sistemas, magíster en Ingeniería de Sistemas y doctora en Administración. Ha laborado como Gerente de Tecnologías de la Información de la contraloría, así como en otras instituciones del Estado. Además, es docente de la Universidad de Ingeniería (UNI).

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¿Qué pasará con el concurso?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales José Tello y Alejandro Rospigliosi señalaron que, si se confirma que la JNJ declaró el concurso desierto, se tendrá que convocar a un nuevo proceso.

“Si se ha declarado desierto, tienen que hacer una nueva convocatoria. En 90 días tiene que haber nuevo jefe de la ONPE”, señaló Tello, quien además estimó que volverán a postular los candidatos que fueron eliminados en este proceso y habían quedado descalificados.

El presidente de Aklla explicó que el concurso se puede declarar desierto en cualquiera de sus etapas, incluso desde el inicio, por ejemplo, si ningún candidato tiene el perfil requerido.

Por su parte, Rospigliosi expresó su preocupación por las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 y la permanencia en el cargo de los funcionarios de la gestión de Corvetto, a quienes responsabiliza por los incidentes presentados en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El especialista advirtió que las elecciones de octubre serán aún más complejas que las congresales y presidenciales y requieren alto nivel de coordinación y ejecución.

“Era necesario que en este concurso se nombre un nuevo jefe o jefa para que este pueda reestructurar los altos cargos de dirección de la ONPE porque quedó demostrado que los que participaron en la primera vuelta no estaban a altura”, dijo.

Bajo su mirada, el concurso tienen bases que no atrae a “profesionales destacados”. “Por ejemplo, ¿cómo mides la experiencia en informática? Ese requisito es anacrónico, burocrático y obsoleto [...] El jefe de ONPE es un líder que tiene que organizar un equipo”, concluyó.