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Resumen

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El concurso para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quedó en vilo luego que Amparo Ortega Campana, participante finalista para la plaza, renunciara debido a un problema personal de salud en su familia.

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