Resumen

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Foto: Andina
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Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que se brinden las facilidades para que el ingreso de los representantes de las empresas encuestadoras a los locales de votación, durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

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