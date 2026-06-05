La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que se brinden las facilidades para que el ingreso de los representantes de las empresas encuestadoras a los locales de votación, durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

En un memorándum, fechado el 2 de junio, la ONPE instruyó a los jefes de sus oficinas descentralizadas (ODPE) a adoptar las medidas para que los coordinadores de local de votación y el personal bajo su jurisdicción cumplan con otorgar los accesos necesarios a las empresas encuestadoras autorizadas, observadores electorales nacionales e internacionales, medios de comunicación, personeros, entre otros.

“Se deberá facilitar el ingreso a los locales de votación de las personas debidamente acreditadas por las entidades competentes”, precisa el documento.

La medida se da con la finalidad de “garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral y el respeto de los derechos de participación y fiscalización reconocidos por la normativa electoral vigente”.

Se subraya que el personal responsable deberá verificar la acreditación correspondiente y brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación electoral.

“Las actividades realizadas por observadores, encuestadoras, representantes de la prensa, personeros u otras personas acreditadas deberán desarrollarse sin interferir con las funciones de los miembros de mesa ni con el normal desarrollo de la votación, escrutinio, repliegue del material electoral o cualquier otra actividad propia del proceso electoral”, se lee en el documento.

Además, señala que tales actividades deberán realizarse sin interferir con las funciones de los miembros de mesa, ni afectar el normal desarrollo de la votación, el escrutinio, el repliegue del material electoral o cualquier otra actividad propia del proceso electoral.

El oficio lleva la firma de María Elena Tillit Roig, gerente de Oganización Electoral y Coordinación Regional para las Elecciones Generales 2026.