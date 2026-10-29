JNJ habilitó a dos postulantes para continuar en el concurso de selección del jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
JNJ habilitó a dos postulantes para continuar en el concurso de selección del jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Dos candidatos siguen en carrera en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según informó el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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