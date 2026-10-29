Dos candidatos siguen en carrera en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según informó el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En un comunicado, señaló que en su sesión de este jueves 29 de octubre se aprobó la reformulación de postulantes aptos para la etapa de evaluación curricular del concurso público de méritos.

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Así, los dos candidatos aptos son Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte. Este último deberá presentar la documentación correspondiente para la siguiente etapa.

Consiste en presentar su currículum vitae y toda la documentación sustentatoria completa, debidamente escaneada por el anverso y reverso de corresponder el caso, a través de la extranet de la JNJ, la que tiene carácter de declaración jurada.

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En caso de presentar investigaciones, debe adjuntar los archivos digitales en formato Word (no imágenes), juntamente con la documentación señalada, indicando la fuente de verificación física o virtual de las mismas.

Toda documentación remitida con posterioridad al plazo establecido, se considera no presentada. No se admite subsanación de documentos en esta etapa.

La publicación de los resultados de la evaluación curricular será el 12 de noviembre, Del 13 al 17 de ese mes se podrán interponer los recursos de reconsideración. La relación final de postulantes aptos para la siguiente etapa se publicará el 24 de noviembre.

El plan de trabajo será expuesto ante el pleno de la JNJ el 2 de diciembre (previa presentación en la extranet de la entidad). Ese mismo día se dará a conocer la relación de candidatos aptos para la siguiente etapa.

Las pruebas psicológicas y psicométricas se aplicarán el 14 de diciembre y las entrevistas personales se llevarán a cabo el 28 de diciembre. Ese mismo día se publicarán los resultados y el acto público de juramentación se llevará a cabo al día siguiente, 29.