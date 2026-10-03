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Resumen

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— En abril pasado, el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que la institución daba una “garantía absoluta” de que la elección saldría bien, poco antes de la contienda. Sin embargo, 187 mesas no pudieron instalarse, más de 52 mil electores fueron finalmente afectados y la jornada tuvo que ampliarse. Desde su perspectiva, ¿qué falló ese 12 de abril?

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Entrevista