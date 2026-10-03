— En abril pasado, el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que la institución daba una “garantía absoluta” de que la elección saldría bien, poco antes de la contienda. Sin embargo, 187 mesas no pudieron instalarse, más de 52 mil electores fueron finalmente afectados y la jornada tuvo que ampliarse. Desde su perspectiva, ¿qué falló ese 12 de abril?

El 12 de abril fue un hecho extraordinario. Históricamente, la ONPE siempre ha tenido el despliegue y repliegue como una de sus fortalezas. Desde que yo estoy en la ONPE, desde el 2001 hasta la fecha, siempre hemos sido exitosos en esa parte, amén de las otras. Sin embargo, a pesar de lo preparado que estábamos el 12 de abril, algo inesperado surgió. Hemos hecho pruebas, reuniones, permanente vigilancia y coordinaciones. Sin embargo, una parte que no controlábamos directamente falló. En la zona sur de Lima, para algunos distritos falló la logística, motivo por el cual, como bien lo ha dicho usted, de manera excepcional se ampliaron los horarios de instalación de mesa y de cierre del sufragio y, de manera extraordinaria, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió al 13 de abril para que todos los electores puedan votar y cerrar todo el proceso de la primera vuelta.

— ¿Únicamente falló la logística?

Sí, desde mi perspectiva, la logística. No puedo ahondar más, usted me perdonará, porque está en investigaciones. El tema está en la Fiscalía; hay que respetar lo que nos ha dicho el fiscal. Sin embargo, todos tenemos una lectura del tema que, en su momento, una vez cerrado el proceso, lo haremos público. No pensamos jamás que iba a fallar eso, porque desde que estuvieron Fernando Tuesta, Magdalena Chu, Mariano Cucho, Manuel Cox, Piero Corvetto, hicimos bien la logística, pero este 2026 lamentablemente tuvimos una falla en la zona sur del país. Se está investigando, se han abierto procesos investigatorios en el Ministerio Público y también procedimientos administrativos disciplinarios. Pero si usted ve la historia, hace una visión retrospectiva, nunca nos ha fallado ese [aspecto]. Por el contrario, siempre estábamos preocupados por lo más abstracto, el sistema de cómputo. Y siempre hemos estado preocupados porque todo fluya, todo sea seguro, sume correctamente, como así ha sido a lo largo de los años, y es el software de cómputo electoral. Entonces, usted comprenderá que eso fue un mazazo. Hemos querido reaccionar rápidamente, pero el contexto político fuera de la ONPE fue tan agresivo que se llegó al discurso inclusive del fraude, cosa que ha sido demostrada y comprobada con la fiscalización del Jurado, en primer orden, que no ha habido fraude. Una cosa es una falla logística; otra cosa es el ánimo de tener y de cambiar y romper la voluntad popular. Eso no ha existido ni antes ni ahora. Y lo otro son los sendos informes de las misiones de observación extranjeras. La OEA y la Unión Europea han señalado que sí, hubo fallas logísticas importantes en una pequeña zona del sur de Lima. Pero que fue transparente, que no hubo fraude.

— ¿Usted ratifica a estas alturas que no hubo fraude electoral en las elecciones [de abril]?

No hubo. Nosotros no trabajamos, estimado señor, para hacer fraude. Es una locura trabajar en una institución para hacer fraude y que requiere, además, el concierto y la voluntad de miles de personas para hacer un fraude. Desde la mesa hasta el software electoral, ¿cuánta gente hay en el intervalo? Entonces, el discurso de decir fraude es un discurso facilista, un discurso sin ahondar mucho.

— Han pasado casi seis meses de eso. ¿Qué cambió en la ONPE para evitar que un problema como el registrado en esa ocasión vuelva a ocurrir este domingo, ya en las Elecciones Regionales y Municipales?

Recuerde que hicimos la segunda vuelta y, en la segunda vuelta de elección presidencial, también tuvimos que desplegar material. Tuvimos que desplegar material a 126 lugares, entre ellos, el extranjero. Y fluyó el despliegue y repliegue de material. Tanto es así que el día anterior, a las 11:30 p.m., entregamos el material en un centro poblado por Loreto, llamado Huijín. Y cumplimos con toda la entrega y se instalaron todas las mesas de votación. Lo que ratifica que siempre hemos hecho bien la logística del despliegue y repliegue. Hemos hecho algunos cambios, sí. Hemos traído un gerente en [la] Gerencia de Gestión Electoral; hemos fortalecido la Gerencia de Operaciones y hemos estado, como siempre, en mucha, mucha, mucha comunicación. Yo soy de los que cree que la comunicación oportuna, franca y seria puede dar siempre soluciones rápidas.

Pachas señala que 250 camiones distribuirán el material electoral en más de 2.000 locales de votación de Lima y Callao. (Foto: César Bueno / El Comercio)

— Antes de abril, la ONPE ya informaba que contaba con camiones con GPS, códigos QR y una serie de mecanismos de trazabilidad y otros controles. Pero al final esas medidas no evitaron que los problemas se registraran. Por eso le consultaba: a casi seis meses desde abril, ahora en octubre, ¿qué medidas adicionales, específicamente tras ese episodio lamentable que se registró, se han implementado para esta elección de las Elecciones Regionales y Municipales?

Sí, hemos estado más cerca de los cuerpos operativos, con los gerentes. Hemos estado cerca con la Alta Dirección en Lurín, en la GOECOR de manera permanente. Usted puede con sus colegas ver que hemos estado de manera permanente, casi residiendo en Lurín, para ver el despacho del material. Pero antes de eso, en la producción del material. Una vez proclamados los resultados, hemos ido como alma que lleva el diablo a la fábrica productora de las cédulas a realizar la prueba de color de los candidatos que pasaron a segunda vuelta. Hemos hecho la prueba de color rápidamente, se aprobaron las pruebas de color y empezó la producción del material. Toda esa prueba de color, toda esa producción, hemos estado con personal de la ONPE. Prácticamente tomamos la fábrica de producción. Y luego, en otra fábrica que produce el Acta-Padrón. Y luego las bolsas, las cajas, los lapiceros, etcétera, para coordinar su entrega a Lurín y armar las líneas de producción. Las líneas de producción han sido supervisadas de manera permanente para evitar el error en el ensamblaje y en la estiba y desestiba del material.

— ¿Cuál es la situación en estos momentos que estamos conversando del material electoral que se va a utilizar este domingo? ¿Está todo ya distribuido en los locales de votación?

No, no está todo distribuido en los locales de votación; está en tránsito. En tránsito en las regiones, en 94 [Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)] ya está en tránsito hacia los lugares más lejanos; y este sábado en las regiones se cerrarán los cercados de cada región. En Lima y Callao, hoy [viernes] a las 10 de la noche salimos con el material, con 250 camiones, a más de 2.000 locales de votación, tanto en Lima como Callao, para hacer la entrega del material a los locales de votación. Excepcionalmente, en Lima, la gerencia encargada del despliegue es la que hace la entrega a los locales de votación, que están custodiados por las Fuerzas Armadas, al interior; y por la Policía, al exterior. En el desplazamiento de los camiones va siempre acompañado por un fiscalizador del JNE y un policía del Perú, desde el inicio hasta la entrega. Lima y Callao hoy [viernes] en la noche. En el resto del país, en las 94 ODPE, están en pleno proceso.

— ¿Cuándo se estima que esté el 100% del material electoral en los locales?

El sábado debemos terminar. En el peor de los casos, a las 11:00 p.m. en las regiones. En Lima, a las 3:00 p.m. debemos estar acabando, en el peor de los casos.

— ¿No hay locales de votación en los cuales va a llegar el material el mismo domingo?

De momento, ninguno.

— ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido para evitar movidas de última hora respecto a la llegada de material electoral? Se tiene aún en mente esas imágenes de funcionarios de la ONPE llegando a última hora con material electoral a los centros de votación y las largas colas que se habían hecho en los locales...

Claro, es que usted se ha quedado con la imagen del 12 de abril. Una imagen para todos dantesca...

— Para algunos podría parecer una suerte de déjà vu...

No, porque se rompió ese déjà vu en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Y el ser humano, por naturaleza, tiende al aprendizaje, a la corrección de los errores, por naturaleza. Entonces nosotros hemos aprendido de esa falla y estamos permanentemente coordinando para evitar justamente que se vuelva a repetir esa desagradable situación que nos jugó un mal rato.

— ¿Las elecciones regionales y municipales son más complejas que las generales?

Son más complejas en el sentido del material. Son 1.892 modelos de cédulas, porque hay gobierno regional, vicegobernadores, provincial, distrital. Entonces, la producción del material es el problema, por la variabilidad de organizaciones políticas que están en contienda. Hay 74 organizaciones políticas en contienda. Y, además, también hay alianzas. Entonces, todas las cédulas no son iguales. Por ejemplo, en segunda vuelta, el modelo de producción era rápido. En cambio, acá es variable. En algunas puede estar el partido Zeta, en la otra puede estar el partido Beta, en la otra puede estar el partido Alfa. Recordemos que se ponen organizaciones políticas, no personas.

— Entonces son más complejas en cuanto al material electoral...

Sí, claro. Y, además, otro caso: el contexto social. Históricamente también hemos tenido temas de violencia en la zona de Cajamarca, Santa Cruz, Chota, Áncash. Hemos tenido convulsión social después de la elección. Ha habido casos de quema de actas, quema de ánforas...

— ¿En Elecciones Regionales y Municipales?

Claro, si la memoria no me falla, a partir del 2022. Entonces, como ONPE tiene el mandato constitucional de organizar y coordinar con la Policía la seguridad, hemos estado en permanentes reuniones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional del Perú para evitar estos temas. Y otro dato: con el Ministerio Público. Nos hemos reunido con el fiscal de la Nación y con el jefe encargado de desplegar y supervisar a más de 6.000 fiscales a nivel nacional para la prevención de delitos electorales.

— Justamente, se ha aprobado hace unos días un protocolo para para actuación del personal de ONPE ante posibles hechos irregulares que se detecten...

Así es. Este protocolo lo que pretende es avisar, dar alertas oportunas a la Fiscalía, a la Policía, a las Fuerzas Armadas y a nuestro personal de alguna situación irregular, con la finalidad de que actúe inmediatamente la Policía junto con la Fiscalía y evitar cualquier eventualidad desagradable. Yo soy un convencido de que todos queremos cambiar para bien el país, pero todos los cambios vienen desde lo más chiquitito: desde el saludo, desde respetar la luz roja, hasta esa situación del domingo. Ir a votar y hacerse responsable por elegir a alguien de manera seria, de manera estudiada, emitir su voto. Queremos ser buenos, queremos ser mejores, pero todo tiene que ser coherente.

— ¿Cuál ha sido el mayor desafío previo a estas elecciones del domingo?

La logística siempre es un problema porque, como sabe usted, nuestro país es diverso. En algunos lados hay autopistas asfaltadas, en otros hay afirmados, en otros vamos multimodal. Por eso nuestra logística es para ser estudiada, porque es inmensa en todo el territorio del país. Usamos vía terrestre, vía aérea y, aunque usted no lo crea, usamos deslizadores y hasta ‘peque peques’ para poder trasladar el material en las zonas del oriente de la selva. Entonces es un permanente desafío porque la naturaleza es impredecible. Tuvimos una situación donde el río se agitó y entró el agua al deslizador y estropeó el material, por lo que tuvimos que llegar a la ODPE con el Jurado y el Ministerio Público y hacer un acta, revisar el material y reimprimirlo.

— ¿Para estas elecciones?

Para ahora, sí, para estas elecciones. Tuvimos la desgracia de perder a una trabajadora en Tayacaja, en un accidente. Y en la madrugada de hoy [viernes] se ha despistado un vehículo de transporte llevando el material a cinco locales en Recuay. Felizmente, las personas que iban ahí están solamente con golpes, pero están bien. El material no se ha dañado y a estas horas ya debe haber llegado a su destino. Entonces, todas esas circunstancias hacen que el despliegue del material desde Lima sea complejo, tenso y de manera muy coordinada, porque usted ve todos los que intervienen en una elección: el Ministerio de Educación para entregarnos los locales. El 98% de los locales son públicos; el resto, privados. La Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en la segunda vuelta hubo un retén, un paro arrocero y el camión fue detenido. Gracias a la Defensoría del Pueblo, con sus funcionarios destacados en las regiones, se pudo hablar con los que hacían la toma de la pista y el camión pudo transitar y llegar oportunamente al destino. Todos esos componentes o todas esas situaciones inesperadas son las que hacen complejo el despliegue. Por eso es que la ONPE se interrelaciona con todas estas entidades para poder llegar a buen puerto.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, detalla el despliegue del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo 4 de octubre. (Foto: César Bueno / El Comercio)

— Y en cuanto al mismo día de la votación, uno de los momentos más críticos va a ser la instalación de mesas en la mañana, a primera hora. ¿Qué porcentaje de miembros de mesa titulares y suplentes ya están efectivamente capacitados?

El gran proceso de capacitación que hemos tenido empezó el 5 de septiembre y ya vamos a acabar este 3 de octubre con la capacitación, porque van inclusive hasta los locales de la ONPE. Entonces, en ese discurrir hay capacitaciones virtuales, con el apoyo de la tecnología informática, y hay dos grandes eventos presenciales donde van los miembros de mesa. El 20 de septiembre hemos tenido uno y el 27 de septiembre. Hemos contado con la participación del 50% de los miembros de mesa para capacitarse; eso quiere decir más de 400.000 personas. Recuerde que ahora los miembros de mesa sorteados el 24 de julio son nueve: tres titulares y seis suplentes. La idea es que la mesa se instale rápidamente con los elegidos. Nosotros vamos a abrir las puertas, como en la segunda vuelta, a las 6:00 a.m. para que los miembros de mesa ingresen rápidamente, reciban su material desde el centro de acopio, instalen su mesa y, con las puertas abiertas, los electores puedan ingresar y así evitar aglomeraciones o retenes en la puerta. Va a estar la Policía, obviamente, en los exteriores, y al interior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

— Y respecto a este domingo, ¿cada cuánto tiempo lo vamos a ver informar sobre la instalación de mesas y otros aspectos?

Tenemos una salida a las 9:00 a.m., luego salimos al mediodía y ya cerramos a las 5:00 p.m.

— ¿Y en cuanto a los resultados?

Vamos a abrir nuestra página de resultados desde las 5:00 p.m. Hemos analizado que es peor esperar hasta las 8:00 p.m. y tener una caja oscura. Entonces, mejor abrir las puertas virtuales para que la ciudadanía y las organizaciones políticas puedan ver cómo van ingresando las actas en las diferentes regiones.

— ¿Qué proyección tiene la ONPE para el procesamiento de actas observadas y qué tan rápido espera entregar los resultados ya al 100%?

Nosotros hemos coordinado con el JNE para entregar lo más rápido posible las actas observadas. El JNE se va a declarar en sesión permanente, tanto en Lima como en las regiones, para resolver todas las actas observadas de las diferentes circunscripciones. Hemos estado en reuniones con el JNE para prever una segunda vuelta, que históricamente siempre hay una segunda vuelta. Unas doce, trece, quince regiones van a segunda vuelta. Nosotros hemos planteado el 6 de diciembre como segunda vuelta, el JNE ha planteado el 29 [de noviembre]. Nosotros tenemos nuestros sustentos basados en los procesos de selección, en los procesos administrativos y en la producción que nos impiden quedarnos en el 29. Por eso queremos ir al 6 y entonces ahí tenemos una disonancia con el JNE que seguro la vamos a resolver en los próximos días.

— Y el 100% de actas procesadas, ¿cuándo se espera alcanzar? Al menos en el caso de Lima Metropolitana...

No le puedo dar fecha o día exacto, porque quedaría como mentiroso, pero sí lo más rápido posible. Recuerde que la distorsión es las [actas] observadas.

— ¿Usted puede dar hoy a la ciudadanía la misma “garantía absoluta” que dio el señor Piero Corvetto en su momento? ¿Puede dar una garantía absoluta de que las elecciones de este domingo 4 de octubre se van a desarrollar con normalidad?

Yo lo que le puedo repetir es todo lo que le dije: que hemos coordinado con todas las áreas para la producción oportuna, exacta y fidedigna de todo el material; llegar a todos los locales de votación, coordinar con la Policía, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo y con el Jurado para tener un proceso electoral lo más transparente posible. El otro lado de la moneda es la responsabilidad y la obligación de los miembros de mesa de asistir; de los electores de cumplir con su deber de votar y de las organizaciones políticas de respetar los resultados. Nosotros no podemos decir más otra cosa. Todos tenemos una parte que hacer; y la parte que hay que hacer desde nuestra responsabilidad, está controlada y hecha. Faltan los miembros de mesa, hemos trabajado para que vayan; faltan los ciudadanos, que les pedimos que acudan permanentemente. Y no quería terminar sin pedirles que siempre ingresen a capacitate.onpe.gob.pe; a consulta electoral para que vean su local de votación y a nuestras redes sociales. Es una avenida de doble vía la elección. Las entidades hacemos nuestra parte; la segunda parte está seccionada por la ciudadanía en su rol de votante, en su rol de miembro y en su rol de organizaciones políticas.

— ¿Qué tan importante es que las mismas organizaciones respeten los resultados electorales? ¿Qué mensaje daría usted a las agrupaciones políticas, tanto a nivel nacional como en Lima Metropolitana?

Las organizaciones políticas son un colectivo de personas que se desarrollan en una sociedad y son el ejemplo para todos nosotros. Por lo tanto, una parte de la docencia o del ejemplo que damos es respetar los resultados. Discrepar, sí. ¿Cómo? Por los medios legales establecidos, no por otros.