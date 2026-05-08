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Resumen

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Para el Ministerio Público (MP) existen diversos elementos que implicarían a Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) y otros investigados, en las presuntas irregularidades durante las licitaciones realizadas en dicha entidad y que estaban destinadas a las Elecciones Generales 2026.

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