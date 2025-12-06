La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de los delegados un enlace para que verifiquen su local de votación de cara a las elecciones primarias que se realizarán mañana.

Están convocados 1 206 delegados de 37 organizaciones políticas, tres alianzas electorales y 34 partidos, quienes votarán en 77 mesas distribuidas en 31 locales de 30 distritos del país, entre las 8:00 y 15:00 horas.

El enlace para la consulta es consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Para acceder, deberán ingresar su número de Documento Nacional de Identidad DNI y el sistema mostrará el número de mesa, el orden en la lista de electores y la dirección del local asignado.

Además, los miembros de mesa designados por cada partido podrán consultar su rol mediante la misma plataforma.

Los delegados fueron elegidos el 30 de noviembre en procesos internos organizados por cada organización política y sus listas fueron remitidas a la ONPE hasta el 3 de diciembre.

De acuerdo con la normativa, la institución es responsable de organizar esta segunda etapa bajo la modalidad de delegados, mientras que los partidos que optaron por la elección mediante afiliados realizaron sus comicios el 30 de noviembre.