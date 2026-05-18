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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el acto público de prueba de color e inició con la impresión de más de 27 millones de cédulas de sufragio que se utilizarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en la que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.