La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el acto público de prueba de color e inició con la impresión de más de 27 millones de cédulas de sufragio que se utilizarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en la que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia.

La actividad se realizó este domingo 17 de mayo en Ate, en la sede de Pacífico Editores S.A.C., donde se imprime el material electoral. Hasta el lugar llegaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; los demás integrantes del pleno; los personeros de ambas agrupaciones que disputarán el balotaje; observadores internacionales y demás autoridades. El acto fue refrendado por una notaria pública.

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Durante la prueba de color y la impresión de la cédula, los participantes fueron invitados a presenciar el proceso a fin de verificar las características de los pliegos producidos. Tras ello, se dio conformidad y la prueba fue aprobada sin mayores observaciones de todos los presentes.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, destacó que el acto se realizó ipso facto a la proclamación de los resultados —un acto efectuado más temprano— pues, como reconoció, “el cronograma camino al 7 de junio es muy corto”. Ante ello, pidió contar con la cooperación no solo del sistema electoral, sino también de todos los involucrados directa e indirectamente en el proceso “para llegar a buen puerto” el 7 de junio.

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

“Si bien es cierto tuvimos errores logísticos el 12 de abril, que ya son materia de investigación, eso nos obliga no solamente al sistema electoral, sino a toda la ciudadanía, a cumplir nuestro deber cívico de asistir este 7 de junio a votar y cumplir con el país, con la patria”, dijo Pachas.

En su intervención, también se dirigió a los trabajadores de la ONPE y del sistema electoral, a quienes agradeció por su esfuerzo. Asimismo, reafirmó el compromiso de corregir lo ocurrido el 12 de abril y entregar el próximo 4 de julio —un día después de la fecha prevista para que la Junta Nacional de Justicia tome juramento al nuevo titular de la entidad— “un trabajo digno y bien hecho e irnos con la frente en alto”.

Características de la cédula

A diferencia de la primera vuelta, en la que participaron una treintena de agrupaciones políticas y se registró la cédula más grande y costosa de la historia —de 44 x 42 cm—, para el balotaje el documento se reducirá significativamente a apenas 21 x 15 cm. Es decir, tendrá apenas una fracción del tamaño de la utilizada en la primera vuelta.

En la parte superior de la cédula se incluirá un código de barras y, más abajo y centrado, la frase “PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES” en mayúsculas. Debajo aparecerá el subtítulo “Segunda Elección Presidencial 2026”, seguido de las instrucciones para el elector.

En el cuerpo de la cédula figurarán los nombres de los dos partidos participantes en el balotaje, en letras negras y, debajo de cada uno, dos recuadros de fondo blanco y borde negro con el símbolo de la organización política y la fotografía a color del candidato presidencial.

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, explicó que, al momento de la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026, cada partido presentó un archivo digital que contenía, entre otros elementos, la fotografía del candidato y el símbolo partidario. Precisó que esos elementos son los incorporados en los distintos documentos electorales utilizados.

“Resulta pertinente señalar que la cédula empleada en la primera jornada electoral contaba con dimensiones mucho mayores: 42 x 44 cm. y albergaba 38 divisiones, razón por la cual los símbolos y fotografías presentaban un tamaño reducido. A diferencia de ello, la célula que hoy presentamos posee dimensiones de 21 x 15 cm. y está subdividida únicamente en dos campos, lo que permitirá apreciar las fotografías y símbolos con mayor nitidez y en una dimensión más representativa”, aseveró.

También remarcó que, dado que las agrupaciones que pasaron al balotaje utilizan colores claramente diferenciados —por un lado, el naranja de Fuerza Popular y, por otro, los colores verde y rojo de Juntos por el Perú—, no deberían presentarse discrepancias significativas respecto a la reproducción cromática de los símbolos partidarios.

Además, recordó que en el sorteo realizado en febrero pasado para definir la ubicación de las agrupaciones políticas se estableció que la organización con la mayor votación ocuparía el lado izquierdo de la cédula, mientras que la segunda se ubicaría en el lado derecho; es decir, Fujimori y Sánchez, respectivamente.