La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado en el que invocó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

En el mensaje dirigido a la ciudadanía, la ONPE informa las medidas adoptadas tras los eventos suscitados el 12 de abril, durante la jornada electoral.

La entidad aseguró que el día de las elecciones, se instalaron el 99.8% de mesas de sufragio previstas en todo el país, y, desde entonces, “el traslado de actas, el cómputo de votos y la publicación de resultados se están llevando a cabo con normalidad”.

Colegios de Lima Sur continuarán con clases remotas tras ser utilizados como locales de votación excepcional. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.

Además, la ONPE aseguró que era consciente de que era su responsabilidad garantizar que todas las mesas de sufragio cuenten con el material electoral oportunamente, y la demora reportada en diversas zonas de Lima Metropolitana afectó el ejercicio del derecho al sufragio.

Por tal razón, la entidad se disculpó con la ciudadanía y le planteó al Jurando Nacional de Elecciones “la ampliación del horario para la instalación de mesas y la extensión del periodo de sufragio en los recintos afectados”.

Luego de que el JNE aceptará la propuesta, se llevó a cabo la jornada extraordinaria de sufragio, este martes 13, y, actualmente, se encuentra en marcha el escrutinio de los votos.

La institución electoral, además, aseguró que continuará atendiendo todos los requerimientos que esta situación ha provocado como solicitudes de información, aperturas de investigación, acusaciones y denuncias contra la entidad.

Material electoral llega con una hora de retraso a IEP María Reiche de San Borja. Los votantes siguen a la espera de poder ingresar a dicho local para ejercer su derecho al voto. Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec

“Siendo servidores públicos sujetos a la fiscalización ciudadana, hemos expresado nuestra voluntad de contribuir con todas las investigaciones a las que sean sometidos nuestros funcionarios”, señaló la ONPE en el documento.

Por último, la ONPE invocó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”.