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La ONPE reconoció que la demora en la entrega de material electoral en diversas zonas de Lima Metropolitana. Foto: composición GEC
La ONPE reconoció que la demora en la entrega de material electoral en diversas zonas de Lima Metropolitana. Foto: composición GEC
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado en el que invocó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a “esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

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