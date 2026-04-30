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Resumen

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Tras la salida de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de una crisis electoral sin precedentes por las fallas logísticas y la ausencia de material electoral, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso en marcha el proceso para elegir a su reemplazo. Sin embargo, la convocatoria al concurso público de méritos confirma, a su vez, que el actual jefe interino, Bernardo Pachas Serrano, estará a cargo de lo que resta de las Elecciones Generales 2026, incluida la organización de la segunda vuelta presidencial.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.