Por unanimidad, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó a Carmen Velarde como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para un período adicional de cuatro años. Su gestión concluía el 31 de agosto.

La JNJ anunció su decisión la tarde del jueves, luego de escuchar, por la mañana, a la funcionaria, durante una audiencia pública.

Votaron a favor Antonio de la Haza [presidente], Aldo Vásquez, Inés Tello, Imelda Tumialán, María Zavala y Marco Tulio Falconí. Guillermo Thornberry se abstuvo de participar e n el proceso de ratificación ya que trabajó anteriormente con la funcionaria.

#LoÚltimo 📣 | El Pleno de la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad la ratificación de la jefa de la @ReniecPeru, Carmen Velarde Koechlin, por un periodo adicional de cuatro años. El miembro Guillermo Thornberry no participó en la votación porque tiene abstención. pic.twitter.com/kmsYxgaM3Z — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) July 11, 2024

En tanto, el pleno de la JNJ dejó al voto la situación de Piero Corvetto, quien busca revocar una primera decisión que dispuso no ratificarlo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante las audiencias públicas, Corvetto Salinas y Velarde Koechlin, presentaron sus argumentos e informaron las acciones realizadas durante los primeros cuatro años en cada una de sus instituciones.

Fuentes de la JNJ señalaron a El Comercio que la decisión del Pleno, que ahora está conformada por sus siete integrantes de ley, se emitirá en plazo de ley. No obstante, indicaron que buscarán resolver con prontitud, los pedidos que se han realizado a la JNJ ya que los consejeros han ingresados a “sesión permanente” debido a las diversas audiencias programadas para estos días.

Según el reglamento de la JNJ, el Pleno puede declararse en sesión permanente cuando deba resolver asuntos de especial relevancia, sin afectar los plazos previstos legalmente.

La audiencia de Carmen Velarde

Carmen Velarde se presentó ante el pleno de la JNJ, que esta vez contó con seis de sus integrantes por la abstención de Guillermo Thornberry.

El proceso de ratificación de la jefa de Reniec había estado programado para el pasado 3 de mayo, sin embargo en ese momento la JNJ solo contaba con cinco integrantes; y ante la abstención de Thornberry, no se alcanzó el quórum necesario.

Durante su presentación, la abogada señaló que Reniec se viene preparando para las elecciones del 2026. En esa línea indicó que se está actualizando el padrón electoral que deberá cerrar en abril del 2025.

“Exactamente, en abril del 2025; y por eso nos estamos preparando, ayudando a la verificación de las firmas de los partidos políticos, trabajo que venimos cumpliendo siempre, dentro de los plazos”, anotó.

Aseguró que Reniec ha establecido mayor seguridad informática para evitar que los padrones electorales incluyan a personas fallecidas.

En su intervención, Velarde fue consultada por un informe emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la que se informa que la jefa de Reniec no habría cumplido con entregar su declaración jurada de Intereses al inicio de su gestión.

“Si eso es lo que nos dice la Presidencia del Consejo de Ministros me someteré a eso, recordemos que fue un año en que nos encontrábamos en pandemia. Yo recuerdo haber hecho mis declaraciones, si la presidencia no cuenta con eso, me someteré a las investigaciones, aunque el plazo ya haya prescrito”, respondió Velarde.

Velarde concluyó asegurando que su gestión no ha tenido cuestionamiento por temas de corrupción.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, dio la bienvenida a Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros, tras ser repuestos por el Poder Judicial. (Foto: JNJ)

Corvetto asegura que Onpe enfrentó campaña de desinformación

Durante la exposición de Piero Corvetto, el pleno de la JNJ estuvo integrado por los siete miembros de la JNJ, tras la reposición de Aldo Vásquez e Inés Tello.

El pasado mes de mayo, como se recuerda, el especialista en temas electorales no fue ratificado por la JNJ, que, en ese momento, solo contaba con cinco integrantes.

Ante ello, interpuso un recurso de reconsideración que fue analizado este jueves por la JNJ.

La Ley Orgánica de la JNJ dispone que la ratificación de los jefes de ONPE y Reniec, necesitan el voto conforme de, por lo menos, cinco integrantes del Pleno.

Durante su proceso de ratificación Corvetto solo obtuvo cuatro votos correspondientes al presidente de la JNJ, Antonio de la Haza y de los integrantes María Zavala, Imelda Tumialán y Guillermo Thornberry; ya que Marco Tulio Falconí, optó por su no ratificación en el cargo.

Sin embargo, ahora, contando el pleno de la JNJ con sus siete integrantes, Corvetto necesitaría que a los votos a su favor de los cuatro integrantes, se sumen uno o los dos votos de Vásquez y Tello, para poder continuar en el cargo por cuatro años más.

La JNJ eligió a Corvetto Salinas como jefe de la Onpe en agosto del 2020 para un periodo de cuatro años.

Si su reconsideración es rechazada deberá abandonar el cargo el próximo 31 de agosto que concluye su gestión para la que fue electo; y por lo tanto, la JNJ deberá convocar a un concurso público de méritos para cubrir dicho cargo.

Durante su presentación ante la JNJ, Corvetto destacó que durante su gestión, uno de los temas a los que tuvieron que hacerle frente fue a la desinformación generada durante los procesos electorales del 2021.

Hicimos el mejor trabajo en el peor contexto. Nunca antes se había presentado una ola de desinformación tan grande como la que tuvimos. Polarización, desinformación (…) Nadie se imaginó la ola de desinformación que podíamos tener, pero reaccionamos y pudimos contestar cada una de las noticias falsas o las mentiras.”

Piero Corvetto, jefe de Onpe.

Otro de los puntos, indicó, es que no se le ratificó porque el voto en discordia emitido por Falconí señalaba la desconfianza en la que había caído Onpe durante su gestión, además por no haber presentado iniciativas legislativas.

Sobre ello, Corvetto precisó que Onpe no tiene la facultad para presentar iniciativas legislativas directamente, por lo que, cuando lo han hecho, fue a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que aprobó sus propuestas.

Finalmente, señaló que ninguno de los informes emitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI) ha puesto en tela de juicio su gestión como jefe de Onpe.