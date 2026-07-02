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Resumen

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Dos meses después de la renuncia de Piero Corvetto y cerca al término del proceso de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha podido elegir al nuevo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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