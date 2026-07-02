Dos meses después de la renuncia de Piero Corvetto y cerca al término del proceso de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha podido elegir al nuevo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La convocatoria pública para seleccionar al reemplazo de Corvetto Salinas como jefe de la ONPE -quien renunció en medio de un escándalo a finales del mes de abril- fue declarada desierta por presunta falta de transparencia de Carlos Martín Loyola Escajadillo y la renuncia de Amparo Ortega Campana, los dos candidatos que quedaban en carrera.

De esta manera, la búsqueda para elegir al nuevo titular de la ONPE vuelve a foja cero y se espera que en los próximos días la JNJ anuncie una nueva convocatoria.

Este Diario solicitó una versión oficial a la JNJ, pero se nos indicó que no habría pronunciamiento o declaración de algunos de sus integrantes. Sin embargo, fuentes de la entidad aseguraron que la elección del nuevo jefe de la ONPE será “prioridad”.

“La comisión de selección y nombramiento emite un informe y se pone al pleno, el que luego de deliberar y realizar aportes a la propuesta efectuada dispone la convocatoria con su respectivo cronograma. ⁠El jefe interino permanecerá hasta el nombramiento y juramentación del titular. Obviamente por ser un tema de importancia para el país, será priorizado conforme a la LO (Ley Orgánica) de la JNJ (Junta Nacional de Justicia) y reglamento”, señalaron.

Ante dicho escenario, Bernardo Pachas continuará como jefe interino de la ONPE hasta que el titular sea elegido.

PLENO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Sin embargo, tras confirmarse que la Convocatoria 001-2026-SN-JNJ para elegir al nuevo titular de la ONPE fue declarada desierta, deja a la JNJ en medio de una sombra de dudas sobre su capacidad de llevar adelante una de sus funciones más importantes, como lo es designar a un funcionario probo y capaz de liderar una de las entidades más importantes del sistema electoral.

El pleno de la JNJ, actualmente presidida por María Teresa Cabrera, está también conformado por los consejeros Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Rafael Ruiz.

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Como se recuerda, a finales de abril, la JNJ lanzó la convocatoria para elegir al reemplazo de Piero Corvetto, quien lideró la ONPE por más de cinco años y presentó su renuncia luego de que se le abriera una investigación por presunta corrupción en la licitación de la logística para el reparto de material electoral durante la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

Tras la convocatoria, la JNJ recibió la postulación de 21 candidatos, que fueron reducidos a siete postulantes; y hasta hace pocos días, dos quedaban en carrera: Carlos Martín Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

Junta Nacional de Justicia no pudo elegir al nuevo Jefe de ONPE

Incluso, el 23 de junio, la JNJ emitió un comunicado señalando que se habían declarado infundadas las tachas interpuestas contra los dos candidatos que fueron ratificados como postulantes.

El panorama cambió ese mismo día, luego que Amparo Ortega Campana presentó su renuncia formal al concurso público alegando razones personales.

Tres días después, el 26 de junio, la mayoría del Pleno de la JNJ - sin la participación de la presidenta María Teresa Cabrera Vega y del consejero Gino Augusto Tomás Ríos Patio- aceptó la renuncia.

Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, y Cayo César Galindo Sandoval votaron a favor; mientras que los consejeros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Germán Alejandro Julio Serkovic González votaron en contra.

En esa misma sesión, además, se dio a conocer que el único candidato que quedaba en carrera y que se encontraba en el primer lugar el concurso, Carlos Martín Loyola Escajadillo, tenía dos procesos judiciales (incumplimiento por daños y perjuicio laboral) que no habría consignado al momento de su inscripción en el concurso.

“(…) las cuales debieron ser consignadas en su ficha de inscripción conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 del Reglamento. En consecuencia, la omisión advertida no constituye una mera irregularidad formal, sino el incumplimiento de un deber expreso de información”, señaló la mayoría del Pleno JNJ.

Bernardo Pachas continuará como jefe interino de Onpe. (Foto: ONPE)

En esa línea, por mayoría, Chanduví Cornejo, Galindo Sandoval y De la Puente Parodi votaron por excluir del proceso a Loyola Escajadillo, mientras que Serkovic González y Ruiz Hidalgo emitieron votos en discordia rechazando la exclusión del candidato al señalar que fue el mismo candidato quien dio la información de sus procesos posterior a su inscripción.

Sin embargo, la Convocatoria 001-2026-SN-JNJ terminó declarándose desierta.

Este Diario buscó la versión de Loyola Escajadillo sobre la decisión de la JNJ, pero no respondió. Sin embargo, días atrás aseguró que las denuncias en su contra tendrían que ser absueltas en su entrevista personal.

“No he sido notificado con ninguna declaratoria de desierto del proceso. Además, sería ilegal en esta etapa, no hay causal, y sobre supuesta denuncia, no me ha sido remitida para descargos. Por otro lado, en esta etapa no se descalifica, solo se remite lo denunciado al postulante para sus descargos y claro, podrían también preguntar en la entrevista prevista para el jueves 2 de julio”, anotó en ese momento.