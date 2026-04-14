Resumen

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Juan Antonio Phang Sanchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), es actualmente procesado junto al congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez (Podemos Perú), por el presunto delito de organización criminal.

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