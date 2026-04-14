Juan Antonio Phang Sanchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), es actualmente procesado junto al congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez (Podemos Perú), por el presunto delito de organización criminal.

La fiscalía ha solicitado 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad en su contra e inhabilitación por 3 años y 8 meses, al acusarlo por el presunto delito de organización criminal.

El proceso judicial se encuentra actualmente en control de acusación y se vincula a la presunta inscripción del partido político Podemos Perú, entre el 2016 y 2018.

En marzo pasado el funcionario explicaba en la plataforma de la ONPE el proceso de confección de las cédulas de sufragio y aseguraba que no era “imposible” para dicha institución ejecutar todas sus “operaciones” que “garanticen” que el material pueda llegar hasta el último local de votación el 12 de abril.

Sin embargo, tal como lo informó El Comercio, el material electoral llegó hasta cinco horas después de la hora en que debía iniciar el proceso de votación debido al retraso de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, contratada para el reparto de material electoral en Lima.

Empresa GALAGA SAC - ONPE

En un pronunciamiento oficial, Piero Corvetto, jefe de la Onpe, reconoció que debido a dichos problemas logísticos no se lograron instalar 211 mesas de sufragio -sobre todo en Lima Sur- lo que representa un universo de 63,300 electores que no pudieron sufragar.

Este Diario informó que solo una semana antes del día de la elección la empresa de logística había realizado una “convocatoria masiva” para la contratación de camiones para el traslado de material electoral.

Además, pese a que en contratos anteriores ya había sido penalizada por la misma Onpe debido al incumplimiento hasta en tres oportunidades, la empresa logró ser adjudicada para el reparto del material electoral en estas Elecciones Generales 2026, por la suma de S/6’368,332.75

“A través del tiempo la Onpe no ha tenido incidencias, no ha tenido dificultades y siempre hemos llegado a cada uno de los locales de votación, incluyendo zonas de emergencia y hemos garantizado que el miembro de mesa disponga de material para la jornada electoral”, señaló en aquel momento Juan Antonio Phang Sanchez.

En dicha entrevista indicó que para esta elección se imprimieron 27’962,783 cédulas de votación (incluyendo las de reserva).

El funcionario aseguraba así que la función principal de Onpe “es la logística electoral”, que cuenta con un “conjunto de etapas que empiezan con diseñar, ensablarlo y distribuirlo en dos etapas”.

“La cédula de sufragio en este momento (17 de marzo) se encuentra en proceso de impresión de acuerdo a los cálculos que hemos efectuado se proyectamos que entre el 3 y 5 de abril se culmine con la impresión de las cédulas que es la última prioridad ¿no? que por distancia efectuamos el despliegue en la última semana anterior al proceso, que es Lima Metropolitana y Callao”, manifestaba.

Acusación contra Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE

¿Cuál es la imputación contra el funcionario de Onpe?

Según la acusación presentada por la fiscalía, y que actualmente se encuentra en audiencias de control ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Antonio Phang Sánchez habría integrado la presunta organización criminal que lideró, supuestamente, José Luna Gálvez.

Para la fiscalía, el funcionario de la Onpe participó en la tercera fase de la irregular inscripción del partido político Podemos Perú entre el 2016 y 2018.

Acusación contra Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE

Para ello, habría utilizado y aprovechado que, en ese momento, tenía la condición de sub gerente de Operaciones Electorales (encargado del área de verificación de firmas de las listas de adherentes), puesto que ocupaba desde el año 2001 (Resolución Jefatural N° 389-2001-J/ONPE).

Como parte la presunta organización criminal, señala la fiscalía, habría realizado coordinaciones con el sindicado operador Fernando Obregón Mansilla, con la finalidad de ejecutar acciones a favor de la validación de planillones del segundo lote del partido “Podemos por el Progreso del Perú”, y facilitando su aprobación pese a advertirse deficiencias técnicas, hechos que ocurrieron en el mes de diciembre del 2017.

“Se le imputa el haber aprovechado el cargo de Sub Gerente de Operaciones Electorales (tenía a cargo el área responsable del proceso de verificación de firmas de las listas de adherentes) para realizar acciones en favor de la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú.” Ministerio Público

Phang Sánchez, a través de su abogado Harold Castillo, rechazó la acusación fiscal y solicitó el archivo de su proceso.

A través de un escrito presentado al juzgado, invocó el sobreseimiento de la imputación fiscal al asegurar que no se han podido acreditar los presuntos hechos ilícitos que se le atribuyen.

Según sus argumentos, la fiscalía no realizó una imputación clara y tampoco precisó cuál habría sido su presunto rol dentro de la supuesta red criminal, elemento necesario para sostener el delito sindicado.

Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE.

En esa línea, aseguró que no se demostró la comisión de algún acto antijurídico; y que, por el contrario, lo que se aprecia es que se limitó a desarrollar las labores inherentes a su puesto en Onpe (remisión de expedientes y programación de verificaciones), las mismas que se efectuaron en el marco de sus atribuciones y bajo la presión jerárquica ejercida por su superior inmediato.

“A vuestra judicatura solicito se declare fundado el presente pedido de sobreseimiento, disponiéndose la conclusión del proceso penal seguido contra Juan Antonio Phang Sánchez en todos sus extremos vinculados al delito de organización criminal, garantizando de este modo el respeto al principio de legalidad, al derecho de defensa y a la aplicación del Derecho penal únicamente como última ratio”, solicitó en su escrito.

Este Diario se comunicó con Castillo, abogado de Phang Sánchez pero indicó que no podría pronunciarse hasta tener autorización de su patrocinado.