La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre las actas observadas para concluir con el conteo de votos.

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“Informamos a la ciudadanía que la ONPE se encuentra a la espera del envío de las resoluciones de actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial, con lo cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas”, detalló en un comunicado difundido en redes sociales.

Según la página del organismo electoral, hasta el mediodía de este martes 23 de junio, 260 actas que se encontraban en los Jurados Electorales Especiales (JEE) seguían pendientes de contabilización.

Sin embargo, en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) figuraba que los 60 JEE ya habían alcanzado el 100% del procesamiento de actas observadas y el 87,68% del recuento de votos. Es decir, de las 203 actas a las que se aplicará esta figura, ya se habían realizado 178 audiencias.

Los JEE han programado 14 audiencias hasta este viernes 26 de junio, mientras que otras 11 aún tienen pendiente la fijación de una fecha. Las audiencias se realizarán principalmente en actas observadas en distritos de Lima Metropolitana.

Fuentes del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) indicaron a El Comercio que el JNE ha solicitado la transmisión de la proclamación de los resultados presidenciales para el 7 de julio. Asimismo, les informó que el 15 de ese mes entregará las credenciales al próximo gobernante del país.

¿Qué falta?

En diálogo con este Diario, los especialistas en temas electorales José Tello y Fernando Rodríguez Patrón señalaron que solo restan las audiencias de recuento y la resolución de los recursos presentados por Juntos por el Perú para proceder con la proclamación del presidente de la República.

Tello explicó que, después de ello, solo quedará pendiente la proclamación de resultados en cada JEE.

“El JNE ya derivó a los JEE las actas que fueron materia de apelación. Solo queda pendiente el recuento y este es inapelable. Lo que sigue es que cada uno concluya con el recuento y, posteriormente, emita su propia acta descentralizada para remitirla al JNE. Esta puede ser apelada dentro de los tres días de haberse emitido, pero únicamente si existe una causal numérica, es decir, que los votos blancos, nulos o viciados, por separado, superen los dos tercios de los votos válidamente emitidos. Eso no ocurre en ninguna circunscripción”, explicó.

Añadió que “se prevé que Juntos por el Perú quiera impugnar esos resultados y es muy probable que el JNE, para evitar que ello ocurra, los revise de oficio sin necesidad de que alguien lo solicite”.

Tello estimó que la proclamación de resultados en algunos JEE comenzará esta semana y se extenderá, como máximo, hasta la próxima.

Asimismo, consideró que, mediante su comunicado, la ONPE busca deslindar cualquier responsabilidad o eventual cuestionamiento por el retraso en el conteo.

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Por su parte, Rodríguez Patrón cuestionó que la información difundida por las plataformas del JNE y la ONPE no coincida.

A su juicio, resulta contradictorio que la página de la ONPE reporte 260 actas pendientes, mientras que la del JNE señale que ya se procesó el 100% de las actas observadas.

“Hay una contradicción. Yo deduzco que la página de la ONPE no está actualizada y me reafirmo en esa conclusión cuando veo que el JNE, en su portal web, señala que ya resolvió todos los casos de actas observadas y que solo faltan aquellas que han pasado al recuento de votos”, sostuvo.

Rodríguez Patrón afirmó que este desfase en las cifras vuelve a evidenciar la falta de comunicación entre los organismos electorales.

Según indicó, lo que aún está pendiente es la culminación de las audiencias de recuento de votos y que el JNE resuelva los últimos recursos presentados por la agrupación de Roberto Sánchez.

“Lo que falta es que concluya el recuento de votos. Aún figuran 11 audiencias pendientes de programación. Además, está el pedido de nulidad de los votos del extranjero presentado por Roberto Sánchez”, remarcó.

Nuevo pedido

Este martes, Juntos por el Perú presentó un nuevo recurso en el que pide la nulidad total de los votos del extranjero. La agrupación alega que existieron “vicios insubsanables” y un “fraude electoral”.

“SOLICITAMOS se declare la NULIDAD DE OFICIO Y DE PLENO DERECHO de los votos generados en la totalidad de mesas de sufragio correlativas a las Oficinas Consulares operativizadas durante el proceso de Elecciones Presidenciales – Segunda Vuelta (votaciones de peruanos en el extranjero); en tanto que, tal como demostraremos en el desarrollo del presente escrito, habría mediado, de forma concertada 1) vicios insubsanables, que habrían condicionado la consumación de un 2) fraude electoral tal como supone el literal b) del artículo 363 de la citada Ley Orgánica de Elecciones”, dice el escrito presentado al JEE Lima Centro 2.

El lunes, el JNE informó que el pleno revisó, en audiencia pública virtual, 25 recursos de apelación referidos a la Segunda Elección Presidencial, de las Elecciones Generales 2026, presentados por el partido Juntos por el Perú.

De dicho total, 24 apelaciones fueron declaradas infundadas, en tanto solo una fue declarada fundada en parte.

Dichas apelaciones fueron presentadas contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales correspondientes, sobre actas electorales procedentes de varias circunscripciones del interior del país, como Lima, Piura, Pasco e Ica, y una de los Estados Unidos de América.

De los referidos recursos, solo una apelación relacionada a un acta electoral observada en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, fue declarada fundada en parte.

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El recorrido de las actas hasta llegar a la proclamación

Una vez concluido el escrutinio, se llenan los cuatro ejemplares del acta electoral que serán remitidos a la ODPE, el JEE, el JNE y la ONPE. Asimismo, se brinda una copia del acta a los personeros que lo soliciten.

Estos documentos registran hechos ocurridos durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. Tras ser firmados por los miembros de mesa y los personeros que los solicitaron, son entregados al coordinador de la ONPE destacado en el local de votación, quien los traslada al centro de cómputo de la ODPE correspondiente, con resguardo policial y acompañamiento de un fiscalizador del JNE.

Al llegar a la ODPE, el ejemplar del acta electoral es procesada e incorporada al sistema de cómputo. Aquellas que no presentan observaciones se contabilizan de inmediato y sus resultados se suman al cómputo general.

Cuando se detectan inconsistencias, el ejemplar es remitido al JEE correspondiente. Las actas son observadas en los centros de cómputo por presentar ilegibilidad de datos, falta de firmas, actas incompletas o errores aritméticos, entre otros.

Una vez recibidas, los miembros de los plenos de los JEE realizan el cotejo de la información con el ejemplar que tienen en su poder. Superada la observación y una vez definido el pronunciamiento, el documento retorna a la ODPE para su incorporación al cómputo oficial.

Si las inconsistencias no pueden resolverse mediante el cotejo, procede el recuento de votos. Concluido el procedimiento, se levanta un acta de recuento que registra los votos obtenidos por cada organización política, así como los votos nulos y en blanco. Posteriormente, se emite la resolución que oficializa dichos resultados.

Una vez resueltos todos los casos pendientes, los JEE remiten sus decisiones a las respectivas ODPE. Con el cómputo concluido al 100% en cada circunscripción, se elabora el acta de proclamación descentralizada, la cual es dada a conocer en audiencia pública.

Cumplidas las etapas previstas por la normativa electoral, el JNE consolida los resultados de todo el país y proclama como ganadora a la fórmula que haya obtenido la mayor votación.