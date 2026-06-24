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Resumen

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Por Thalía Cadenas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre las actas observadas para concluir con el conteo de votos.

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